Британія провела переговори з близько 20 країнами, зацікавленими у коаліції для України – Sky News
Посадовці Великої Британії провели переговори з представниками близько 20 країн, зацікавлених в участі у "коаліції охочих", у межах якої до України можуть бути відправлені миротворці після завершення війни. Про це повідомляє телеканал Sky News з посиланням на неназваного британського чиновника.
Співбесідник не став говорити, які країни, окрім Франції та Британії (ініціаторів коаліції), висловили зацікавленість до неї.
Водночас він додав: "Це свідчить про готовність коаліції охочих зібратися та бажання низки різних країн відіграти свою роль".
Посадовець зауважив, що "це ще ранні стадії [обговорення] і ситуація дуже мінлива".
Напередодні, вдень 6 березня, Міністерство оборони Туреччини заявило, що країна готова за потреби скерувати миротворців до України.
- 2 березня 2025 року прем'єр Британії Стармер провів саміт з оборони та безпеки. Загалом на заході в Лондоні зібралося 18 глав держав та урядів, а також керівники інститутів Європейського Союзу та НАТО.
- Зокрема, під час заходу партнери домовилися створити коаліцію охочих, готових захистити майбутню угоду про закінчення війни та гарантувати мир.
- Стармер заявляв, що Британія готова підтримати таку коаліцію "діями на землі та літаками у повітрі" разом з іншими країнами.