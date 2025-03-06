Британія провела переговори з близько 20 країнами, зацікавленими у коаліції для України – Sky News

Джерело медіа зауважило, що "це ще ранні стадії [обговорення] і ситуація дуже мінлива"

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Посадовці Великої Британії провели переговори з представниками близько 20 країн, зацікавлених в участі у "коаліції охочих", у межах якої до України можуть бути відправлені миротворці після завершення війни. Про це повідомляє телеканал Sky News з посиланням на неназваного британського чиновника.

Співбесідник не став говорити, які країни, окрім Франції та Британії (ініціаторів коаліції), висловили зацікавленість до неї.

Водночас він додав: "Це свідчить про готовність коаліції охочих зібратися та бажання низки різних країн відіграти свою роль".

Посадовець зауважив, що "це ще ранні стадії [обговорення] і ситуація дуже мінлива".

Напередодні, вдень 6 березня, Міністерство оборони Туреччини заявило, що країна готова за потреби скерувати миротворців до України.

2 березня 2025 року прем'єр Британії Стармер провів саміт з оборони та безпеки. Загалом на заході в Лондоні зібралося 18 глав держав та урядів, а також керівники інститутів Європейського Союзу та НАТО.

Зокрема, під час заходу партнери домовилися створити коаліцію охочих, готових захистити майбутню угоду про закінчення війни та гарантувати мир.

Стармер заявляв, що Британія готова підтримати таку коаліцію "діями на землі та літаками у повітрі" разом з іншими країнами.