Британія може залучити авіацію для забезпечення мирного плану в Україні

Британський прем'єр зазначив, що коаліція охочих продовжить працювати над мирним планом, а потім його представлять США

Кір Стармер (Фото: ЕРА)

Велика Британія готова залучити, зокрема, і літаки для забезпечення мирного плану в Україні. Про це сказав прем'єр-міністр країни Кір Стармер, передає Sky News.

Він припустив, що коаліція європейських союзників могла б виступити на захист потенційної угоди з Україною, яка б "гарантувала мир". Також, за його словами, деякі європейські країни можуть бути готовими збільшити витрати на оборону, щоб захистити мирну угоду.

"Велика Британія готова підтримати це діями на землі та літаками у повітрі разом з іншими. Європа має взяти на себе важку роботу", – заявив британський прем'єр.

Однак Стармер підкреслив: на цей час така коаліція поки що не сформована, і зазначив, що не кожна країна "вважає себе здатною зробити свій внесок".

Однак "ті, хто готовий, активізують планування зараз і терміново", сказав Стармер, не уточнивши, про які саме країни може йтися.

Також Стармер підтвердив, що Британія, Франція та Україна працюватимуть над мирним планом, а потім представлять його США, а Білий дім продовжить брати участь у цьому процесі.

"У цьому і полягає мета плану, і саме тому я говорив із президентом Трампом учора ввечері, перш ніж ми розпочали роботу над цим планом", – сказав він.