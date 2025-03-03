Британія може залучити авіацію для забезпечення мирного плану в Україні
Велика Британія готова залучити, зокрема, і літаки для забезпечення мирного плану в Україні. Про це сказав прем'єр-міністр країни Кір Стармер, передає Sky News.
Він припустив, що коаліція європейських союзників могла б виступити на захист потенційної угоди з Україною, яка б "гарантувала мир". Також, за його словами, деякі європейські країни можуть бути готовими збільшити витрати на оборону, щоб захистити мирну угоду.
"Велика Британія готова підтримати це діями на землі та літаками у повітрі разом з іншими. Європа має взяти на себе важку роботу", – заявив британський прем'єр.
Однак Стармер підкреслив: на цей час така коаліція поки що не сформована, і зазначив, що не кожна країна "вважає себе здатною зробити свій внесок".
Однак "ті, хто готовий, активізують планування зараз і терміново", сказав Стармер, не уточнивши, про які саме країни може йтися.
Також Стармер підтвердив, що Британія, Франція та Україна працюватимуть над мирним планом, а потім представлять його США, а Білий дім продовжить брати участь у цьому процесі.
"У цьому і полягає мета плану, і саме тому я говорив із президентом Трампом учора ввечері, перш ніж ми розпочали роботу над цим планом", – сказав він.
- 2 березня 2025 року Стармер провів саміт з оборони та безпеки. Загалом на заході в Лондоні зібралося 18 глав держав та урядів, а також керівники інститутів Європейського Союзу та НАТО.
- Як гарантію безпеки для України на саміті в Лондоні було розглянуто механізми НАТО. Стали відомі перші результати зустрічі.
- 3 березня повідомлялося, що Британія та Франція пропонують Україні тимчасове перемир'я на місяць.
- У Британії повідомили, що не узгодили із Францією план часткового перемир'я між Україною та РФ.