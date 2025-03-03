Британия может задействовать авиацию для обеспечения мирного плана в Украине

Британский премьер отметил, что коалиция желающих продолжит работать над мирным планом, а затем его представят США

Кир Стармер (Фото: ЕРА)

Великобритания готова задействовать в том числе и самолеты для обеспечения мирного плана в Украине. Об этом сказал премьер-министр станы Кир Стармер, передает Sky News.

Он предположил, что коалиция европейских союзников могла бы выступить в защиту потенциального соглашения с Украиной, которое "гарантировало бы мир". Также, по его словам, некоторые европейские страны могут быть готовы увеличить расходы на оборону, чтобы защитить мирное соглашение.

"Великобритания готова поддержать это действиями на земле и самолетами в воздухе вместе с другими. Европа должна взять на себя тяжелую работу", – заявил британский премьер.

Однако Стармер подчеркнул: на данный момент такая коалиция пока еще не сформирована, и отметил, что не каждая страна "видит себя способной внести свой вклад".

Но "те, кто готов, активизируют планирование сейчас и в срочном порядке", сказал Стармер, не уточнив, о каких именно странах может идти речь.

Также Стармер подтвердил, что Британия, Франция и Украина будут работать над мирным планом, а потом представят его США, а Белый дом продолжит участвовать в этом процессе.

"В этом и заключается цель плана, и именно поэтому я говорил с президентом Трампом вчера вечером, прежде чем мы приступили к работе над этим планом", – сказал он.

2 марта 2025 года Стармер провел саммит по вопросам обороны и безопасности. В общей сложности на мероприятии в Лондоне собралось 18 глав государств и правительств, а также руководители институтов Европейского Союза и НАТО.

В качестве гарантии безопасности для Украины на саммите в Лондоне были рассмотрены механизмы НАТО. Стали известны первые результаты встречи.

3 марта сообщалось, что Британия и Франция предлагают Украине временное перемирие на месяц.

В Британии сообщили, что не согласовали с Францией план частичного перемирия между Украиной и РФ.