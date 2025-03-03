Британия и Франция не согласовали план частичного перемирия между Украиной и РФ – Стармер
Великобритания и Франция не смогли согласовать план частичного перемирия на один месяц между Россией и Украиной. Об этом заявил глава британского правительства Кир Стармер, передает агентство AFP.
По данным журналистов, Стармер объявил об этом 3 марта. Деталей и прямой речи не приводили.
Накануне президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж и Лондон предлагают частичное перемирие сроком на один месяц. Он отмечал, что оно не будет распространяться на наземные боевые действия, а будет касаться атак с воздуха и моря, а также на объекты энергетической инфраструктуры.
Стармер, в свою очередь, говорил, что план Британии и Франции передадут Вашингтону после его разработки.
Президент Владимир Зеленский в беседе с журналистами в Лондоне сообщил, что в курсе этого плана.
- 2 марта 2025 года Стармер провел саммит по обороне и безопасности. В общей сложности в Лондоне собралось 18 глав государств и правительств, а также руководители институтов Европейского Союза и НАТО.
- В качестве гарантии безопасности для Украины на саммите в Лондоне были рассмотрены механизмы НАТО. Стали известны первые результаты встречи.
- 3 марта премьер Венгрии посетовал на результаты саммита в Лондоне. Он обвинил европейцев в желании "продолжать войну".