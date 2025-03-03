Британия и Франция не согласовали план частичного перемирия между Украиной и РФ – Стармер

Премьер Британии заявил 3 марта, что Париж и Лондон не смогли согласовать план частичного месячного перемирия между Украиной и Россией

Кир Стармер (Фото: ЕРА/CHRIS J. RATCLIFFE)

Великобритания и Франция не смогли согласовать план частичного перемирия на один месяц между Россией и Украиной. Об этом заявил глава британского правительства Кир Стармер, передает агентство AFP.

По данным журналистов, Стармер объявил об этом 3 марта. Деталей и прямой речи не приводили.

Накануне президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж и Лондон предлагают частичное перемирие сроком на один месяц. Он отмечал, что оно не будет распространяться на наземные боевые действия, а будет касаться атак с воздуха и моря, а также на объекты энергетической инфраструктуры.

Стармер, в свою очередь, говорил, что план Британии и Франции передадут Вашингтону после его разработки.

Президент Владимир Зеленский в беседе с журналистами в Лондоне сообщил, что в курсе этого плана.