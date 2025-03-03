Британія та Франція не погодили план часткового перемир'я між Україною і РФ

Люк Поллард заявив 3 березня, що Париж і Лондон не змогли погодити план часткового місячного перемир'я між Україною та Росією

Кір Стармер (Фото: ЕРА/CHRIS J. RATCLIFFE)

Велика Британія та Франція не змогли погодити план часткового перемир'я на один місяць між Росією й Україною. Про це заявив заступник міністра збройних сил Сполученого Короліства Люк Поллард, передає агентство AFP.

За даними журналістів, Поллард оголосив про це 3 березня. Деталей і прямої мови не наводили.

Напередодні президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Париж і Лондон пропонують часткове перемир'я терміном на один місяць. Він наголошував, що воно не поширюватиметься на наземні бойові дії, а стосуватиметься атак з повітря й моря, а також на об'єкти енергетичної інфраструктури.

Прем'єр Британії Стармер своєю чергою казав, що план Британії та Франції передадуть Вашингтону після його опрацювання.

Президент Володимир Зеленський у розмові з журналістами у Лондоні повідомив, що в курсі цього плану.