Британія та Франція не погодили план часткового перемир'я між Україною і РФ
Велика Британія та Франція не змогли погодити план часткового перемир'я на один місяць між Росією й Україною. Про це заявив заступник міністра збройних сил Сполученого Короліства Люк Поллард, передає агентство AFP.
За даними журналістів, Поллард оголосив про це 3 березня. Деталей і прямої мови не наводили.
Напередодні президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Париж і Лондон пропонують часткове перемир'я терміном на один місяць. Він наголошував, що воно не поширюватиметься на наземні бойові дії, а стосуватиметься атак з повітря й моря, а також на об'єкти енергетичної інфраструктури.
Прем'єр Британії Стармер своєю чергою казав, що план Британії та Франції передадуть Вашингтону після його опрацювання.
Президент Володимир Зеленський у розмові з журналістами у Лондоні повідомив, що в курсі цього плану.
- 2 березня 2025 року Стармер провів саміт з оборони та безпеки. Загалом на заході у Лондоні зібралося 18 глав держав та урядів, а також керівники інститутів Європейського Союзу й НАТО.
- Як гарантію безпеки для України на саміті в Лондоні розглянули механізми НАТО. Стали відомі перші результати зустрічі.
- 3 березня прем'єр Угорщини поскаржився на результати саміту у Лондоні. Він звинуватив європейців у бажанні "продовжувати війну".