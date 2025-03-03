Військова підтримка України не зупиниться після війни – Стармер озвучив результати саміту в Лондоні
Партнери погодилися, що у випадку мирної угоди вони продовжать посилювати обороноздатність України та її здатність до стримування. Про цей та інший результати саміту у Лондоні повідомив британський прем'єр Кір Стармер під час виступу перед парламентом країни, передає газета The Guardian.
Також він розповів, що на зустрічі були укладені такі домовленості:
→ партнери повинні продовжувати надавати військову допомогу Україні та посилювати економічний тиск на Росію;
→ будь-який міцний мир має гарантувати суверенітет і безпеку України, і що вона має бути за столом переговорів під час обговорення її майбутнього: "Це абсолютно життєво важливо";
→ сторони домовилися створити коаліцію охочих, готових захистити майбутню угоду про закінчення війни та гарантувати мир.
Стармер нагадав, що Британія, поряд з її партнерством у сфері протиповітряної оборони, вирішила подвоїти військову підтримку України.
Прем'єр зазначив, що у 2025-му країна підвищила свою допомогу Україні до рекордних рівнів, а також нагадав про нещодавнє виділення кредиту Україні на майже $3 млрд для виробництва озброєнь, котрий виплачуватиметься з прибутків від заморожених активів РФ.
- 2 березня 2025 року Стармер провів саміт з оборони та безпеки. Загалом на заході в Лондоні зібралося 18 глав держав та урядів, а також керівники інститутів Європейського Союзу й НАТО. Офіс президента України повідомив, що як гарантію безпеки на заході було розглянуто механізми НАТО.
- Після саміту президент Франції Макрон запропонував ідею часткового припинення бойових дій між РФ і Україною на місяць – у небі, на морі та в атаках на енергетичну інфраструктуру. Проте у Стармера заявили, що на столі переговорів лежать кілька пропозицій щодо можливого припинення вогню в Україні.
- Прем'єр Британії анонсував нову угоду, яка дозволить Україні придбати 5000 ракет протиповітряної оборони. Йдеться про закупівлю легких багатоцільових ракет-перехоплювачів LMM і пускових установок до них, що вже зарекомендували себе у збитті "шахедів".