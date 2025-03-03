Військова підтримка України не зупиниться після війни – Стармер озвучив результати саміту в Лондоні

Кір Стармер (Фото: CHRIS J. RATCLIFFE / EPA)

Партнери погодилися, що у випадку мирної угоди вони продовжать посилювати обороноздатність України та її здатність до стримування. Про цей та інший результати саміту у Лондоні повідомив британський прем'єр Кір Стармер під час виступу перед парламентом країни, передає газета The Guardian.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

Також він розповів, що на зустрічі були укладені такі домовленості:

→ партнери повинні продовжувати надавати військову допомогу Україні та посилювати економічний тиск на Росію;

→ будь-який міцний мир має гарантувати суверенітет і безпеку України, і що вона має бути за столом переговорів під час обговорення її майбутнього: "Це абсолютно життєво важливо";

→ сторони домовилися створити коаліцію охочих, готових захистити майбутню угоду про закінчення війни та гарантувати мир.

Стармер нагадав, що Британія, поряд з її партнерством у сфері протиповітряної оборони, вирішила подвоїти військову підтримку України.

Прем'єр зазначив, що у 2025-му країна підвищила свою допомогу Україні до рекордних рівнів, а також нагадав про нещодавнє виділення кредиту Україні на майже $3 млрд для виробництва озброєнь, котрий виплачуватиметься з прибутків від заморожених активів РФ.