У Стармера заявили про кілька пропозицій щодо можливого припинення вогню в Україні

Представник британського прем'єра заявив, що не бажає вдаватися у подробиці пропозицій, які має Лондон щодо припинення вогню в Україні

Еммануель Макрон та Кір Стармер (Фото: ЕРА/NEIL HALL)

На столі переговорів лежать кілька пропозицій щодо можливого припинення вогню в Україні. Про це заявив представник британського прем'єра Кіра Стармера, якого цитує Reuters.

Ця заява пролунала після того, як президент Франції Еммануель Макрон запропонував ідею часткового припинення бойових дій між РФ та Україною — у небі, на морі та щодо атак на енергетичну інфраструктуру.

"Очевидно, що на столі є кілька варіантів. Я не хочу вдаватися в подробиці цих варіантів", — сказав представник Стармера.

Раніше заступник міністра збройних сил Сполученого Королівства Люк Поллард повідомив, що Велика Британія та Франція не змогли погодити план часткового перемир'я на один місяць між Росією й Україною.

"Домовленості про те, як може виглядати перемир’я, не було", – сказав міністр.

2 березня 2025 року Стармер провів саміт з оборони та безпеки. Загалом на заході у Лондоні зібралося 18 глав держав та урядів, а також керівники інститутів Європейського Союзу й НАТО.

Як гарантію безпеки для України на саміті в Лондоні розглянули механізми НАТО.

3 березня прем'єр Угорщини поскаржився на результати саміту у Лондоні. Він звинуватив європейців у бажанні "продовжувати війну".