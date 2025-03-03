У Стармера заявили про кілька пропозицій щодо можливого припинення вогню в Україні
Еммануель Макрон та Кір Стармер (Фото: ЕРА/NEIL HALL)

На столі переговорів лежать кілька пропозицій щодо можливого припинення вогню в Україні. Про це заявив представник британського прем'єра Кіра Стармера, якого цитує Reuters.

Ця заява пролунала після того, як президент Франції Еммануель Макрон запропонував ідею часткового припинення бойових дій між РФ та Україною — у небі, на морі та щодо атак на енергетичну інфраструктуру.

"Очевидно, що на столі є кілька варіантів. Я не хочу вдаватися в подробиці цих варіантів", — сказав представник Стармера.

Раніше заступник міністра збройних сил Сполученого Королівства Люк Поллард повідомив, що Велика Британія та Франція не змогли погодити план часткового перемир'я на один місяць між Росією й Україною.

"Домовленості про те, як може виглядати перемир’я, не було", – сказав міністр.

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