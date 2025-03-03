Шольц скликає лідерів німецьких партій обговорити Україну та скандал у Білому домі

Німецький канцлер скликає лідерів ХДС/ХСС та СДПН обговорити розвиток подій після скандалу між Зеленським і Трампом

Олаф Шольц (Фото: Пресслужба уряду Німеччини)

Канцлер Німеччини Олаф Шольц запросив лідерів Соціал-демократичної партії та переможців останніх виборів з опозиційного блоку ХДС/ХСС для обговорення ситуації, пов'язаної з війною Росії проти України. Про це повідомив представник уряду Штеффен Гебештрайт в Берліні, передає Tagesschau.

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За словами Гебештрайта, Шольц планує поінформувати лідерів ХДС/ХСС та СДПН про розвиток подій після скандалу між Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом.

Під час зустрічі канцлер обговорить саміт з питань України, що відбувся у Лондоні минулого тижня, а також спеціальний саміт ЄС, який пройде у Брюсселі 6 березня.

До зустрічі запрошені голова ХДС Фрідріх Мерц, лідери СДПН Ларс Клінгбайль і Саскія Ескен, а також лідер земельної групи XCC Александр Добріндт.

2 березня 2025 року прем'єр Британії Стармер провів саміт з оборони та безпеки. Загалом на заході у Лондоні зібралося 18 глав держав та урядів, а також керівники інститутів Європейського Союзу й НАТО.

Як гарантію безпеки для України на саміті в Лондоні розглянули механізми НАТО. Стали відомі перші результати зустрічі.

2 березня президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Париж і Лондон пропонують часткове перемир'я терміном на один місяць.

3 березня заступник міністра збройних сил Сполученого Королівства Люк Поллард заявив, що Велика Британія та Франція не змогли погодити план часткового перемир'я на один місяць між Росією й Україною.