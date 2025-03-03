Шольц созывает лидеров немецких партий обсудить Украину и скандал в Белом доме

Немецкий канцлер созывает лидеров ХДС/ХСС и СДПГ обсудить развитие событий после скандала между Зеленским и Трампом

Олаф Шольц (Фото: Пресс-служба правительства Германии)

Канцлер Германии Олаф Шольц пригласил лидеров Социал-демократической партии и победителей последних выборов из оппозиционного блока ХДС/ХСС для обсуждения ситуации, связанной с войной России против Украины. Об этом сообщил представитель правительства Штеффен Хебештрайт в Берлине, передает Tagesschau.

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По словам Хебештрайта, Шольц планирует проинформировать лидеров ХДС/ХСС и СДПГ о развитии событий после скандала между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом.

В ходе встречи канцлер также обсудит саммит по вопросам Украины, который состоялся в Лондоне на прошлой неделе, а также специальный саммит ЕС, который пройдет в Брюсселе 6 марта.

К встрече приглашены глава ХДС Фридрих Мерц, лидеры СДПГ Ларс Клингбайль и Заския Эскен, а также лидер земельной группы XCC Александр Добриндт.

2 марта 2025 года премьер Британии Стармер провел саммит по вопросам обороны и безопасности. В общей сложности на мероприятии в Лондоне собралось 18 глав государств и правительств, а также руководители институтов Европейского Союза и НАТО.

В качестве гарантии безопасности для Украины на саммите в Лондоне были рассмотрены механизмы НАТО. Стали известны первые результаты встречи.

2 марта президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж и Лондон предлагают частичное перемирие сроком на один месяц.

3 марта заместитель министра вооруженных сил Соединенного Королевства Люк Поллард заявил, что Великобритания и Франция не смогли согласовать план частичного перемирия на один месяц между Россией и Украиной.