У Стармера заявили о нескольких предложениях по возможному прекращению огня в Украине
Эммануэль Макрон и Кир Стармер (Фото: ЕРА/NEIL HALL)

На столе переговоров лежат несколько предложений по возможному прекращению огня в Украине. Об этом заявил представитель британского премьера Кира Стармера, которого цитирует Reuters.

Это заявление прозвучало после того, как президент Франции Эммануэль Макрон предложил идею частичного прекращения боевых действий между РФ и Украиной — в небе, на море и атаках на энергетическую инфраструктуру.

"Очевидно, что на столе есть несколько вариантов. Я не хочу вдаваться в подробности этих вариантов", – сказал представитель Стармера.

Ранее заместитель министра вооруженных сил Соединенного Королевства Люк Поллард сообщил, что Великобритания и Франция не смогли согласовать план частичного перемирия на один месяц между Россией и Украиной.

"Договоренности о том, как может выглядеть перемирие, не было", – сказал министр.

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