У Стармера заявили о нескольких предложениях по возможному прекращению огня в Украине

Представитель британского премьера заявил, что не желает вдаваться в подробности предложений, имеющих Лондон по прекращению огня в Украине

Эммануэль Макрон и Кир Стармер (Фото: ЕРА/NEIL HALL)

На столе переговоров лежат несколько предложений по возможному прекращению огня в Украине. Об этом заявил представитель британского премьера Кира Стармера, которого цитирует Reuters.

Это заявление прозвучало после того, как президент Франции Эммануэль Макрон предложил идею частичного прекращения боевых действий между РФ и Украиной — в небе, на море и атаках на энергетическую инфраструктуру.

"Очевидно, что на столе есть несколько вариантов. Я не хочу вдаваться в подробности этих вариантов", – сказал представитель Стармера.

Ранее заместитель министра вооруженных сил Соединенного Королевства Люк Поллард сообщил, что Великобритания и Франция не смогли согласовать план частичного перемирия на один месяц между Россией и Украиной.

"Договоренности о том, как может выглядеть перемирие, не было", – сказал министр.

2 марта 2025 года Стармер провел саммит по обороне и безопасности. В общей сложности на западе в Лондоне собралось 18 глав государств и правительств, а также руководители институтов Европейского Союза и НАТО.

В качестве гарантии безопасности для Украины на саммите в Лондоне были рассмотрены механизмы НАТО. Стали известны первые результаты встречи.

3 марта премьер Венгрии посетовал на результаты саммита в Лондоне. Он обвинил европейцев в желании "продолжать войну".