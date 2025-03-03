У Трампа оцінили активізацію Британії та Франції щодо України

Радник з нацбезпеки заявив, що європейці демонструють волю

Майк Волтц (Фото: SHAWN THEW / EPA)

Адміністрація президента США вітає активізацію дій щодо підтримки України з боку лідерів Великої Британії та Франції. Таку заяву у Білому домі зробив радник з питань нацбезпеки Майк Волтц, передає агенція Associated Press.

"Ми вітаємо європейців, які беруть на себе лідерство у європейській безпеці... Вони мають інвестувати у спроможність робити це. Вони, безумовно, демонструють волю", – заявив посадовець.

Напередодні, 2 березня, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер провів саміт з оборони та безпеки, на якому зібралося 18 глав держав і урядів, а також керівники інститутів Європейського Союзу й НАТО.

Стармер повідомив, що Британія та Франція працюватимуть з Україною, аби сформувати й представити мирний план США.

Згодом представник британського прем'єра заявив, що на столі переговорів лежать кілька пропозицій щодо можливого припинення вогню в Україні.

Президент Франції Макрон пропонував ідею часткового припинення бойових дій між РФ і Україною на місяць – у небі, на морі та в атаках на енергетичну інфраструктуру.

Офіс президента України заявляв, що на саміті в Лондоні розглянули механізми НАТО як гарантію безпеки для України.