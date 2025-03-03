У Трампа оценили активизацию Британии и Франции в отношении Украины

Майк Уолтц (Фото: SHAWN THEW / EPA)

Администрация президента США приветствует активизацию действий по поддержке Украины со стороны лидеров Великобритании и Франции. Такое заявление в Белом доме сделал советник по нацбезопасности Майк Уолтц, передает агентство Associated Press.

"Мы приветствуем европейцев, берущих на себя лидерство в европейской безопасности... Они должны инвестировать в возможность делать это. Они, безусловно, демонстрируют волю", – заявил чиновник.

Накануне, 2 марта, премьер-министр Британии Кир Стармер провел саммит по обороне и безопасности, где собралось 18 глав государств и правительств, а также руководители институтов Европейского Союза и НАТО.

Стармер сообщил, что Британия и Франция будут работать с Украиной, чтобы сформировать и представить мирный план США.

Впоследствии представитель британского премьера заявил, что на столе переговоров лежат несколько предложений по возможному прекращению огня в Украине.

Читайте также Советник Трампа заявил, что гарантии безопасности после войны должны быть на Европе

Президент Франции Макрон предлагал идею частичного прекращения боевых действий между РФ и Украиной на месяц – в небе, на море и в атаках на энергетическую инфраструктуру.

Офис президента Украины заявлял, что на саммите в Лондоне рассмотрели механизмы НАТО как гарантию безопасности для Украины.