Военная поддержка Украины не остановится после войны – Стармер озвучил результаты саммита
Партнеры согласились, что в случае мирного соглашения они продолжат усиливать обороноспособность Украины и ее сдерживающую способность. Об этом и других результатах саммита в Лондоне сообщил британский премьер Кир Стармер во время выступления перед парламентом страны, передает газета The Guardian.
Также он рассказал, что на встрече были заключены следующие договоренности:
→ партнеры должны продолжать оказывать военную помощь Украине и усиливать экономическое давление на Россию;
→ любой крепкий мир должен гарантировать суверенитет и безопасность Украины и она должна быть за столом переговоров при обсуждении ее будущего: "Это абсолютно жизненно важно";
→ стороны договорились создать коалицию желающих, готовых защитить будущее соглашение об окончании войны и гарантировать мир.
Стармер напомнил, что Британия наряду с ее партнерством в сфере противовоздушной обороны решила удвоить военную поддержку Украины.
Премьер отметил, что в 2025-м страна повысила свою помощь Украине до рекордных уровней, а также напомнил о недавнем выделении кредита Украине почти на $3 млрд для производства вооружений, который будет выплачиваться из доходов от замороженных активов РФ.
- 2 марта 2025 года Стармер провел саммит по обороне и безопасности. В общей сложности в Лондоне собралось 18 глав государств и правительств, а также руководители институтов Европейского Союза и НАТО. Офис президента Украины сообщил, что в качестве гарантии безопасности на мероприятии были рассмотрены механизмы НАТО.
- После саммита президент Франции Макрон предложил идею частичного прекращения боевых действий между РФ и Украиной на месяц – в небе, на море и в атаках на энергетическую инфраструктуру. Однако у Стармера заявили, что на столе переговоров лежат несколько предложений по возможному прекращению огня в Украине.
- Премьер Британии анонсировал новое соглашение, позволяющее Украине приобрести 5000 ракет противовоздушной обороны. Речь идет о закупке легких многоцелевых ракет-перехватчиков LMM и пусковых установок к ним, уже зарекомендовавших себя в сбивании "шахедов".