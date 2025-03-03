Военная поддержка Украины не остановится после войны – Стармер озвучил результаты саммита

Кир Стармер (Фото: CHRIS J. RATCLIFFE/EPA)

Партнеры согласились, что в случае мирного соглашения они продолжат усиливать обороноспособность Украины и ее сдерживающую способность. Об этом и других результатах саммита в Лондоне сообщил британский премьер Кир Стармер во время выступления перед парламентом страны, передает газета The Guardian.

Также он рассказал, что на встрече были заключены следующие договоренности:

→ партнеры должны продолжать оказывать военную помощь Украине и усиливать экономическое давление на Россию;

→ любой крепкий мир должен гарантировать суверенитет и безопасность Украины и она должна быть за столом переговоров при обсуждении ее будущего: "Это абсолютно жизненно важно";

→ стороны договорились создать коалицию желающих, готовых защитить будущее соглашение об окончании войны и гарантировать мир.

Стармер напомнил, что Британия наряду с ее партнерством в сфере противовоздушной обороны решила удвоить военную поддержку Украины.

Премьер отметил, что в 2025-м страна повысила свою помощь Украине до рекордных уровней, а также напомнил о недавнем выделении кредита Украине почти на $3 млрд для производства вооружений, который будет выплачиваться из доходов от замороженных активов РФ.