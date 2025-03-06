Ірландія може направити спецпідрозділ до Києва без схвалення ООН

Бійці спецпідрозділу будуть залучені для захисту посольства і чиновників

Армія Ірландії (Фото: x.com/defenceforces)

Уряд Ірландії схвалив зміни до законодавства, які дозволять направити в Україну війська спеціального призначення без дозволу з боку Ради Безпеки ООН. Вони будуть залучені для охорони чиновників і посольства у Києві, повідомляє Irish Times.

Зазначається, що Ірландія планувала направити в Україну підрозділи армійського рейнджерського крила (ARW) ще у 2022 році для захисту своїх чиновників після відкриття посольства, через сім місяців після початку повномасштабної війни.

Однак уряд отримав юридичний висновок, в якому йшлося, що в законодавстві країни немає конкретних положень, що дозволяють розгорнути війська за кордоном. Ірландія виявилася однією з кількох країн Євросоюзу, яка не мала офіційної групи особистої охорони за кордоном, і довелося скористатися послугами приватних компаній.

Проте 4 березня Кабмін Ірландії схвалив законопроєкт, який дає змогу відправляти озброєні спецпідрозділи за кордон для забезпечення охорони.

"Це доповнення до заходів зі зняття потрійного замку, який вимагає схвалення ООН для розгортання понад 12 миротворців за кордоном. [Зміни] особливо важливі з погляду підтримки ірландських громадян, а також сприяють захисту наших посольств та виконанню обов'язків щодо забезпечення особистої охорони за кордоном", – заявили в Міністерстві оборони України.

Згідно зі схваленим планом, для відряджання миротворців тепер потрібен дозвіл лише уряду та Палати представників Ірландії.

Міністр оборони країни Саймон Гарріс пояснив, що так званий потрійний замок дозволяв п'ятьом постійним членам Радбезу ООН, зокрема й Росії, накладати вето на розгортання ірландських миротворців.

"Ми не вважаємо, що Путін чи інші лідери повинні мати право вето на розгортання наших військ", – сказав він.

Також збільшено кількість миротворців із 12 до 50 осіб, що дозволить "негайно реагувати на надзвичайні ситуації", наприклад евакуацію населення.

Законопроєкт буде спрямований на передзаконодавчий розгляд.