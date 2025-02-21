Болгарія не відправлятиме військових до України – парламент ухвалив декларацію

Парламент Болгарії (Фото: parliament.bg)

Болгарія не відправлятиме свої війська до України і залишається прихильником мирних переговорів. Парламент країни ухвалив відповідну декларацію, передає Novinite.com.

Документ підтверджує неучасть військових сил Болгарії у бойових діях на території України за межами союзницьких зобов'язань країни в рамках НАТО, ЄС, ООН та ОБСЄ. Зазначається, що у декларації також закликають до дипломатичного врегулювання повномасштабної війни Росії проти України.

Крім того, дії Росії проти України у документі не засуджуються. Партія "Продовжуємо зміни" (We Continue the Change – Democratic Bulgaria) намагалася включити до декларації таке формулювання, але пропозиція була відхилена. Також парламентарі відхилили пропозицію вилучити з документа посилання на зобов'язання Болгарії перед НАТО та ЄС.

Зазначається, що в остаточному тексті документа немає прямої згадки про російську агресію, яка, на думку деяких, могла б стати приводом для потенційних миротворчих місій у майбутньому.

Лідер партії ГЕРБ Бойко Борисов наголосив, що досі не надходило жодного запиту на розміщення болгарських військ в Україні. За його словами, ведуться кампанії з дезінформації, які наганяють страх на громадськість.

Він підтвердив підтримку України, але зазначив, що Болгарія має бути зосереджена на дипломатичних зусиллях.