Болгария не будет отправлять военных в Украину – парламент принял декларацию
Болгария не будет отправлять свои войска в Украину и остается сторонником мирных переговоров. Парламент страны принял соответствующую декларацию, передает Novinite.com.
Документ подтверждает неучастие военных сил Болгарии в боевых действиях на территории Украины за пределами союзнических обязательств страны в рамках НАТО, ЕС, ООН и ОБСЕ. Отмечается, что в декларации также призывают к дипломатическому урегулированию полномасштабной войны России против Украины.
Кроме того, действия России против Украины в документе не осуждаются. Партия "Продолжаем перемены" (We Continue the Change — Democratic Bulgaria) пыталась включить в декларацию такую формулировку, но предложение было отклонено. Также парламентарии отклонили предложение изъять из документа ссылки на обязательства Болгарии перед НАТО и ЕС.
Отмечается, что в окончательном тексте документа нет прямого упоминания о российской агрессии, которое, по мнению некоторых, могло бы послужить поводом для потенциальных миротворческих миссий в будущем.
Лидер партии ГЕРБ Бойко Борисов подчеркнул, что на данный момент не поступало ни одного запроса на размещение болгарских войск в Украине. По его словам, ведутся кампании по дезинформации, которые нагоняют страх на общественность.
Он подтвердил поддержку Украины, но отметил, что Болгария должна быть сосредоточена на дипломатических усилиях.
- 17 февраля премьер Польши Туск сообщил, что страна не планирует отправлять своих военных на украинскую территорию, но будет поддерживать страны, готовые предоставить такие гарантии.
- 18 февраля британский премьер Стармер заявил о готовности разместить войска в Украине для обеспечения гарантий безопасности и выполнения мирного соглашения.
- В тот же день Макрон сказал, что Франция не готовится отправлять войска в Украину, но, возможно, это будет в будущем как гарантия безопасности.