Болгария не будет отправлять военных в Украину – парламент принял декларацию

В документе сказано, что страна будет придерживаться дипломатических путей урегулирования

Парламент Болгарии (Фото: parliament.bg)

Болгария не будет отправлять свои войска в Украину и остается сторонником мирных переговоров. Парламент страны принял соответствующую декларацию, передает Novinite.com.

Документ подтверждает неучастие военных сил Болгарии в боевых действиях на территории Украины за пределами союзнических обязательств страны в рамках НАТО, ЕС, ООН и ОБСЕ. Отмечается, что в декларации также призывают к дипломатическому урегулированию полномасштабной войны России против Украины.

Кроме того, действия России против Украины в документе не осуждаются. Партия "Продолжаем перемены" (We Continue the Change — Democratic Bulgaria) пыталась включить в декларацию такую формулировку, но предложение было отклонено. Также парламентарии отклонили предложение изъять из документа ссылки на обязательства Болгарии перед НАТО и ЕС.

Отмечается, что в окончательном тексте документа нет прямого упоминания о российской агрессии, которое, по мнению некоторых, могло бы послужить поводом для потенциальных миротворческих миссий в будущем.

Лидер партии ГЕРБ Бойко Борисов подчеркнул, что на данный момент не поступало ни одного запроса на размещение болгарских войск в Украине. По его словам, ведутся кампании по дезинформации, которые нагоняют страх на общественность.

Он подтвердил поддержку Украины, но отметил, что Болгария должна быть сосредоточена на дипломатических усилиях.