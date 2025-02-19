Премьер Латвии о миротворцах в Украине: Надо обсудить, кто готов отправить войска

По словам Эвики Силини, уже сейчас нужно готовить альтернативные варианты

Эвика Силиня (Фото: ЕРА / VALDA KALNINA)

Латвийскмй премьер Эвика Силиня заявила: хотя миротворческая миссия в Украине до сих пор рассматривалась как совместная операция НАТО, следует быть готовыми и к другому сценарию – альтернативной инициативе со стороны Европы. Ее цитирует Delfi.

Силиня отметила, что необходимо обсудить возможность создания коалиции стран, готовых и способных помочь обеспечить мир в Украине.

"Нам нужно поговорить о том, делается ли это и какие будут правовые рамки этого, потому что до сих пор мы все видели это как общую миссию НАТО", – сказала она.

По словам премьера Латвии, уже сейчас нужно готовить альтернативные варианты. Она также отметила, что Балтийские и Скандинавские страны тесно координируют свои действия и готовы к такой возможности.

Силиня отметила, что если миротворческую миссию будут осуществлять только в рамках ЕС, то нужно определить, кто будет руководить этими силами и какие гарантии получат военные, которых отправят на задачи.

"У нас есть готовые сценарии, но мы должны договориться об этих больших рамках", – сказала она.