Прем'єрка Латвії щодо миротворців в Україні: Треба обговорити, хто готовий відправити війська
Латвійська прем'єрка Евіка Сіліня заявила: хоча миротворча місія в Україні досі розглядалася як спільна операція НАТО, варто бути готовими й до іншого сценарію – альтернативної ініціативи з боку Європи. Її цитує Delfi.
Сіліня зазначила, що необхідно обговорити можливість створення коаліції країн, які готові й спроможні допомогти забезпечити мир в Україні.
"Нам потрібно поговорити про те, чи робиться це і які будуть правові межі цього, тому що досі ми всі бачили це як спільну місію НАТО", – сказала вона.
За словами прем'єрки Латвії, вже зараз потрібно готувати альтернативні варіанти. Вона також наголосила, що Балтійські та Скандинавські країни тісно координують свої дії та готові до такої можливості.
Сіліня зазначила: якщо миротворчу місію здійснюватимуть лише в межах ЄС, то потрібно визначити, хто керуватиме цими силами та які гарантії отримають військові, яких відправлять на завдання.
"У нас є готові сценарії, але ми повинні домовитися про ці великі межі", – сказала вона.
- 16 січня 2025 року президент Зеленський заявив, що говорити про чисельність миротворців в Україні ще зарано. Деталі слід обговорити зі США.
- 22 січня Зеленський сказав, що у миротворчій місії мають бути американці, оскільки без них, за його словами, ніхто не ризикне.
- Після припинення вогню знадобиться щонайменше 200 000 миротворців з Європи, вважає Зеленський.