Швейцарія не виключає, що може спрямувати до України кілька сотень миротворців

Томас Зюсслі (Фото: Keystone-SDA)

Швейцарія може спрямувати війська до України у рамках майбутньої миротворчої місії. Про це сказав командувач швейцарських збройних сил Томас Зюсслі в інтерв'ю газеті SonntagsBlick.

Він зазначив, що допомога можлива у разі, якщо надійде таке прохання й уряд після його розгляду погодиться на це.

"Ми, мабуть, зможемо виставити близько 200 солдатів за 9-12 місяців", – заявив він.

Командувач швейцарської армії підкреслив, що розмови про виряджання миротворців мають зараз виключно гіпотетичний характер, оскільки ще не ясно, як далі розвиватиметься повномасштабна війна.

Зюсслі зазначив, що миру все ще не досягнуто, а від Організації об'єднаних націй не надходило ніяких запитів щодо відправлення миротворців.

На сьогодні відомо, що Швейцарія має нейтральний статус і бере участь у кількох миротворчих місіях світу. Найбільша з них у Косові, де армія надає підтримку силам НАТО для Косова.