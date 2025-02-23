Швейцария не исключает, что может направить в Украину пару сотен миротворцев
Швейцария может направить войска в Украину в рамках будущей миротворческой миссии. Об этом сказал командующий швейцарскими вооруженными силами Томас Зюссли в интервью газете SonntagsBlick.
Он отметил, что помощь возможна в случае, если поступит такая просьба и правительство, после ее рассмотрения, согласится на это.
"Мы, вероятно, сможем выставить около 200 солдат за девять-двенадцать месяцев", – заявил он.
Командующий швейцарской армией подчеркнул, что разговоры об отправке миротворцев носят сейчас исключительно гипотетический характер, так как еще не ясно, как будет дальше развиваться полномасштабная война.
Зюссли отметил, что мир все еще не достигнут, а от Организации Объединенных Наций не поступало никаких запросов об отправке миротворцев.
На сегодняшний день известно, что Швейцария имеет нейтральный статус и участвует в нескольких миротворческих миссиях по миру. Самая крупная из них в Косово, где армия оказывает поддержку Силам НАТО для Косово
- 17 февраля премьер Польши Туск сообщил, что страна не планирует отправлять своих военных на украинскую территорию, но будет поддерживать страны, готовые предоставить такие гарантии.
- 18 февраля британский премьер Стармер заявил о готовности разместить войска в Украине для обеспечения гарантий безопасности и выполнения мирного соглашения.
- В тот же день Макрон сказал, что Франция не готовится отправлять войска в Украину, но, возможно, это будет в будущем как гарантия безопасности.
- 21 февраля Болгария заявила, что не будет отправлять военных в Украину. Парламент принял декларацию.