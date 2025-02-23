Швейцария не исключает, что может направить в Украину пару сотен миротворцев

Отмечается, что в течение примерно года страна сможет выделить 200 военных

Томас Зюссли (Фото: Keystone-SDA)

Швейцария может направить войска в Украину в рамках будущей миротворческой миссии. Об этом сказал командующий швейцарскими вооруженными силами Томас Зюссли в интервью газете SonntagsBlick.

Он отметил, что помощь возможна в случае, если поступит такая просьба и правительство, после ее рассмотрения, согласится на это.

"Мы, вероятно, сможем выставить около 200 солдат за девять-двенадцать месяцев", – заявил он.

Командующий швейцарской армией подчеркнул, что разговоры об отправке миротворцев носят сейчас исключительно гипотетический характер, так как еще не ясно, как будет дальше развиваться полномасштабная война.

Зюссли отметил, что мир все еще не достигнут, а от Организации Объединенных Наций не поступало никаких запросов об отправке миротворцев.

На сегодняшний день известно, что Швейцария имеет нейтральный статус и участвует в нескольких миротворческих миссиях по миру. Самая крупная из них в Косово, где армия оказывает поддержку Силам НАТО для Косово