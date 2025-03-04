Ірландія схвалила пакет допомоги Україні на 100 млн євро

Саймон Харріс (Фото: x.com/SimonHarrisTD)

Ірландія схвалила додатковий пакет допомоги Україні на 100 млн євро. Про це повідомив заступник прем'єр-міністра країни Саймон Харріс, передає RTE.

Він зазначив, що фінансування буде спрямоване на "нелетальне військове обладнання та підтримку".

Прем'єр-міністр країни Міхаель Мартін на засіданні Кабміну 4 березня заявив, що рішення США про призупинення військової допомоги "дуже серйозна подія" і в цьому немає жодних сумнівів. Також він назвав це рішення "серйозною невдачею" та закликав до "тривалої взаємодії між усіма".

Цю думку поділяє і Харріс. Він заявив, що європейські партнери останніми днями "доклали надзвичайно багато зусиль", щоб висловити не лише солідарність з Україною, а й показати практичну підтримку.

Крім того, уряд Ірландії схвалив законопроєкт, який скасовує необхідність схвалення від ООН у разі розгортання ірландських миротворчих сил за межами країни.