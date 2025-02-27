Україна отримає від Ірландії радари Giraffe
Ірландія передасть Україні радіолокаційні станції Giraffe. Про це повідомив прем'єр Ірландії Мікхол Мартін під час зустрічі з Володимиром Зеленським, передає Офіс президента.
Зеленський зустрівся з Мартіном в аеропорті Шенноні дорогою до США. Ключовою темою розмови стали кроки для закінчення повномасштабної війни гарантованим миром як для України, так і для всієї Європи. Зокрема, обговорили гарантії безпеки та єдність союзників.
Також розмовляли про контроль неба та участь Ірландії в коаліції з розмінування та тренувальній місії ЄС із підготовки українських військових. Крім цього обговорили будівництво укриттів в школах, підтримку реформи шкільного харчування та українську ініціативу щодо гарантування продовольчої безпеки в Сирії.
Раніше The Irish Times повідомляв із посиланням на анонімних офіційних осіб, що може йтися про Giraffe Mark IV, передання яких є частиною зобов'язань уряду Ірландії щодо надання допомоги Україні нелетальним військовим обладнанням та навчанням.
Зазначалося, що радари Giraffe – це застарілі системи протиповітряної оборони.
Дальність РЛС Giraffe від 30 до 100 км, може супроводжувати до 20 цілей одночасно. Є сухопутна та морська версії.
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