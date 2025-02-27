Україна отримає від Ірландії радари Giraffe

Мікхол Мартін та Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Ірландія передасть Україні радіолокаційні станції Giraffe. Про це повідомив прем'єр Ірландії Мікхол Мартін під час зустрічі з Володимиром Зеленським, передає Офіс президента.

Зеленський зустрівся з Мартіном в аеропорті Шенноні дорогою до США. Ключовою темою розмови стали кроки для закінчення повномасштабної війни гарантованим миром як для України, так і для всієї Європи. Зокрема, обговорили гарантії безпеки та єдність союзників.

Також розмовляли про контроль неба та участь Ірландії в коаліції з розмінування та тренувальній місії ЄС із підготовки українських військових. Крім цього обговорили будівництво укриттів в школах, підтримку реформи шкільного харчування та українську ініціативу щодо гарантування продовольчої безпеки в Сирії.

Раніше The Irish Times повідомляв із посиланням на анонімних офіційних осіб, що може йтися про Giraffe Mark IV, передання яких є частиною зобов'язань уряду Ірландії щодо надання допомоги Україні нелетальним військовим обладнанням та навчанням.

Зазначалося, що радари Giraffe – це застарілі системи протиповітряної оборони.

Довідка. Giraffe Mark IV – це мобільна радіолокаційна система раннього виявлення та управління повітряною обороною шведської компанії Saab.



Дальність РЛС Giraffe від 30 до 100 км, може супроводжувати до 20 цілей одночасно. Є сухопутна та морська версії.

Радар Giraffe (Фото: wikipedia)