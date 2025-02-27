Украина получит от Ирландии радары Giraffe

Микхол Мартин и Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Ирландия передаст Украине радиолокационные станции Giraffe. Об этом сообщил премьер Ирландии Микхол Мартин во время встречи с Владимиром Зеленским, передает Офис президента.

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Зеленский встретился с Мартином в аэропорту Шеннони по дороге в США. Ключевой темой разговора стали шаги в окончании полномасштабной войны гарантированным миром как для Украины, так и для всей Европы. В частности обсудили гарантии безопасности и единство союзников.

Также говорили о контроле неба и участии Ирландии в коалиции по разминированию и тренировочной миссии ЕС по подготовке украинских военных. Помимо этого обсудили строительство укрытий в школах, поддержку реформы школьного питания и украинскую инициативу по обеспечению продовольственной безопасности в Сирии.

Ранее The Irish Times сообщал со ссылкой на анонимных официальных лиц, что речь может идти о Giraffe Mark IV, передача которых является частью обязательств правительства Ирландии по оказанию помощи Украине нелетальным военным оборудованием и обучением.

Отмечалось, что радары Giraffe – это устаревшие системы противовоздушной обороны.

Справка. Giraffe Mark IV – это мобильная радиолокационная система раннего обнаружения и управления воздушной обороной шведской компании Saab.



Дальность РЛС Giraffe от 30 до 100 км, может сопровождать до 20 целей одновременно. Есть сухопутная и морская версии.

Радар Giraffe (Фото: wikipedia)