Украина получит от Ирландии радары Giraffe
Ирландия передаст Украине радиолокационные станции Giraffe. Об этом сообщил премьер Ирландии Микхол Мартин во время встречи с Владимиром Зеленским, передает Офис президента.
Зеленский встретился с Мартином в аэропорту Шеннони по дороге в США. Ключевой темой разговора стали шаги в окончании полномасштабной войны гарантированным миром как для Украины, так и для всей Европы. В частности обсудили гарантии безопасности и единство союзников.
Также говорили о контроле неба и участии Ирландии в коалиции по разминированию и тренировочной миссии ЕС по подготовке украинских военных. Помимо этого обсудили строительство укрытий в школах, поддержку реформы школьного питания и украинскую инициативу по обеспечению продовольственной безопасности в Сирии.
Ранее The Irish Times сообщал со ссылкой на анонимных официальных лиц, что речь может идти о Giraffe Mark IV, передача которых является частью обязательств правительства Ирландии по оказанию помощи Украине нелетальным военным оборудованием и обучением.
Отмечалось, что радары Giraffe – это устаревшие системы противовоздушной обороны.
Дальность РЛС Giraffe от 30 до 100 км, может сопровождать до 20 целей одновременно. Есть сухопутная и морская версии.
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- 25 февраля WSJ сообщал, что без помощи США Украине хватит оружия на нынешние темпы войны до лета.