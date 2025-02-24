Страны Северной Европы и Балтии оснастят и подготовят украинскую бригаду
Страны Северной Европы и Балтии оснастят и подготовят одну украинскую бригаду. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров Украины и этих государств.
Заявление было сделано лидерами Украины, Исландии, Норвегии, Дании, Швеции, Финляндии, Латвии, Литвы и Эстонии.
В документе отмечается, что эти страны принадлежат к числу основных доноров Украины: на сегодняшний день они предоставили более 26 млрд евро военной, финансовой и гуманитарной помощи.
Также эти государства обязались оказывать Украине больше поддержки, в частности, касательно противовоздушной обороны и боеприпасов, а также больше инвестировать в украинскую оборонную промышленность.
Кроме того, они призвали союзников и партнеров оказывать больше военной поддержки Украине.
- В конце 2024 года произошел скандал с массовым самовольным оставлением службы в 155 бригаде, которая проходила обучение и оснащалась Францией. Бывший командир бригады находится под стражей. Он утверждает, что вовремя информировал правоохранителей о случаях СЗЧ, когда те случались.
- В январе 2025 года Генштаб сообщил, что 155 бригада, усиленная беспилотниками, сейчас выполняет задачи возле Покровска Донецкой области в полном составе. Впоследствии главком ВСУ Сырский сообщил, что подразделение постепенно приобретает определенные боевые способности, а "отрицательные моменты и трудности" во время его развертывания в Украине учтены.