Страны Северной Европы и Балтии оснастят и подготовят украинскую бригаду

На сегодня эти государства предоставили более 26 млрд евро военной, финансовой и гуманитарной помощи

Фото: X / Forsvarsdepartement

Страны Северной Европы и Балтии оснастят и подготовят одну украинскую бригаду. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров Украины и этих государств.

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Заявление было сделано лидерами Украины, Исландии, Норвегии, Дании, Швеции, Финляндии, Латвии, Литвы и Эстонии.

В документе отмечается, что эти страны принадлежат к числу основных доноров Украины: на сегодняшний день они предоставили более 26 млрд евро военной, финансовой и гуманитарной помощи.

Также эти государства обязались оказывать Украине больше поддержки, в частности, касательно противовоздушной обороны и боеприпасов, а также больше инвестировать в украинскую оборонную промышленность.

Кроме того, они призвали союзников и партнеров оказывать больше военной поддержки Украине.