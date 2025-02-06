Суд оставил экс-командира 155-й бригады под стражей, но снизил залог до 50 млн грн

Судебное заседание (Фото: Никита Галка/Суспильне)

В четверг, 6 февраля, Киевский апелляционный суд принял решение оставить под стражей бывшего командира 155-й отдельной механизированной бригады Вооруженных Сил Украины Дмитрия Рюмшина. Об этом сообщили Радио Свобода и Суспильне.

Суд рассмотрел апелляцию стороны защиты и решил оставить меру пресечения в виде содержания под стражей до 19 марта 2025 года. Также суд отказался отдать экс-командира 155-й бригады на поруки.

В то же время Рюмшину уменьшили сумму залога с 90 млн грн до 50 млн грн.

Суспильне пишет, что по просьбе прокурора заседание проходило в закрытом режиме.