Суд оставил экс-командира 155-й бригады под стражей, но снизил залог до 50 млн грн
Судебное заседание (Фото: Никита Галка/Суспильне)

В четверг, 6 февраля, Киевский апелляционный суд принял решение оставить под стражей бывшего командира 155-й отдельной механизированной бригады Вооруженных Сил Украины Дмитрия Рюмшина. Об этом сообщили Радио Свобода и Суспильне.

Суд рассмотрел апелляцию стороны защиты и решил оставить меру пресечения в виде содержания под стражей до 19 марта 2025 года. Также суд отказался отдать экс-командира 155-й бригады на поруки.

В то же время Рюмшину уменьшили сумму залога с 90 млн грн до 50 млн грн.

Суспильне пишет, что по просьбе прокурора заседание проходило в закрытом режиме.

  • 31 декабря 2024 года Бутусов сообщил, что ГБР открыло уголовное производство по обстоятельствам формирования 155-й бригады, которая проходила обучение во Франции и вступила в бой под Покровском. Он утверждал, что до того, как бригада произвела первый выстрел, ее самовольно покинуло 1700 военных.
  • Впоследствии ГБР подтвердило LIGA.net, что расследует уголовное производство по формированию 155-й бригады по статьям о превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий и о дезертирстве.
  • 20 января 2025 года стало известно о задержании бывшего командира Рюмшина. 22 января его отправили под стражу с возможностью залога в 90 млн грн.
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