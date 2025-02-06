Суд залишив екскомандира 155 бригади під вартою, але зменшив заставу до 50 млн грн
У четвер, 6 лютого, Київський апеляційний суд ухвалив рішення залишити під вартою колишнього командира 155 окремої механізованої бригади Збройних Сил України Дмитра Рюмшина. Про це повідомили Радіо Свобода та Суспільне.
Суд розглянув апеляцію сторони захисту і вирішив залишити міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 19 березня 2025 року. Також суд відмовився віддати екскомандира 155 бригади на поруки.
Натомість Рюмшину зменшили суму застави з 90 млн грн до 50 млн грн.
Суспільне пише, що на прохання прокурора засідання проходило в закритому режимі.
- 31 грудня 2024 року Бутусов повідомив, що ДБР порушило кримінальне провадження щодо обставин формування 155 бригади, яка проходила навчання у Франції й вступила у бій під Покровськом. Він стверджував, що до того, як бригада зробила перший постріл, її самовільно залишило 1700 військових.
- Згодом ДБР підтвердило LIGA.net, що розслідує кримінальне провадження щодо формування 155 бригади за статтями про перевищення військовою посадовою особою влади чи службових повноважень і про дезертирство.
- 20 січня 2025 року стало відомо про затримання колишнього командира Рюмшина. 22 січня його відправили під варту з можливістю застави в 90 млн грн.