Суд залишив екскомандира 155 бригади під вартою, але зменшив заставу до 50 млн грн

Судове засідання (Фото: Нікіта Галка/Суспільне)

У четвер, 6 лютого, Київський апеляційний суд ухвалив рішення залишити під вартою колишнього командира 155 окремої механізованої бригади Збройних Сил України Дмитра Рюмшина. Про це повідомили Радіо Свобода та Суспільне.

Суд розглянув апеляцію сторони захисту і вирішив залишити міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 19 березня 2025 року. Також суд відмовився віддати екскомандира 155 бригади на поруки.

Натомість Рюмшину зменшили суму застави з 90 млн грн до 50 млн грн.

Суспільне пише, що на прохання прокурора засідання проходило в закритому режимі.