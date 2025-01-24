ДБР: 12 бійців 155 бригади, яку тренували у Франції, раніше намагалися втекти за кордон

Тетяна Сапьян (Фото: скриншот з відео)

Серед військовослужбовців 155 бригади "Анна Київська", спрямованих на навчання у Францію, були ті мобілізовані, яких раніше ловили під час незаконного перетину кордону для втечі за межі України. Про це в ефірі телемарафону повідомила радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян.

За її словами, кримінальне провадження за фактами порушень у 155 окремій механізованій бригаді Збройних Сил України було відкрито за місяць до того, як про це почали писати медіа.

"Зараз, коли з’явився дуже сильний суспільний запит, ми говоримо, що, так, оголошено підозру, так, обрано запобіжний захід, так, триває досудове розслідування, але факти, цікаві досить, проявилися, коли з’ясовували слідчі", – додала Сапьян.

Речниця ДБР розповіла, що до списків на навчання у Францію потрапляли так звані "ухилянти".

"Тобто це люди, які намагаються незаконно перетнути кордон, знаходять, хто їм в цьому допомагає, платять гроші. І вони в результаті платять просто адміністративний штраф, тобто це не кримінальна відповідальність. І ці люди, якщо я не помиляюся – 12 чоловіків, потрапили в списки на навчання у Францію", – наголосила Сапьян.

Вона зазначила, що це виявлена схема, яка працювала у бригаді. Зараз правоохоронці з'ясовують всі факти, однак роботу ускладнює те, що ці військовослужбовці зараз перебувають за кордоном. Слідство робитиме все, щоб французька сторона видала їх.

"Деякі військовослужбовці могли, наприклад (адже ми розуміємо, що армія – це не школа, навіть не робота, це – дисципліна перш за все) – могли самовільно залишити частину, через деякий час повернутися, потім знову залишити. І командування про це не повідомляло", – розповіла Сапьян.

31 грудня 2024 року Бутусов повідомив, що ДБР порушило кримінальне провадження щодо обставин формування 155 бригади, яка проходила навчання у Франції й вступила у бій під Покровськом. Він стверджував, що до того, як бригада зробила перший постріл, її самовільно залишило 1700 військових.

Згодом ДБР підтвердило LIGA.net , що розслідує кримінальне провадження щодо формування 155 бригади за статтями про перевищення військовою посадовою особою влади чи службових повноважень і про дезертирство.

, що розслідує кримінальне провадження щодо формування 155 бригади за статтями про перевищення військовою посадовою особою влади чи службових повноважень і про дезертирство. 20 січня 2025 року стало відомо про затримання колишнього командира 155 бригади Рюмшина. 22 січня його відправили під варту з можливістю застави в 90 млн грн.