ГБР: На обучение в ЕС отправили 12 военных 155 бригады, ранее пытавшихся бежать за границу

Татьяна Сапьян (Фото: скриншот с видео)

Среди военнослужащих 155-й бригады "Анна Киевская", направленных на обучение во Францию, были мобилизованные, которых раньше ловили во время незаконного пересечения границы для бегства за пределы Украины. Об этом в эфире телемарафона сообщила советница по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян.

По ее словам, уголовное производство по фактам нарушений в 155-й отдельной механизированной бригаде Вооруженных Сил Украины было открыто за месяц до того, как об этом начали писать медиа.

"Сейчас, когда появился очень сильный общественный запрос., мы говорим, что, да, объявлено подозрение, да, избрана мера пресечения, да, продолжается досудебное расследование, но факты, интересные достаточно, проявились, когда выясняли следователи", – добавила Сапьян.

Представительница ГБР рассказала, что в списки на обучение во Францию попадали так называемые "уклонисты".

"То есть это люди, пытающиеся незаконно пересечь границу, находят, кто им в этом помогает, платят деньги. И они в результате платят просто административный штраф, то есть это не уголовная ответственность. И эти люди, если я не ошибаюсь – 12 мужчин, попали в списки на обучение во Францию", – подчеркнула Сапьян.

Она отметила, что это выявленная схема, работавшая в бригаде. Сейчас правоохранители выясняют все факты, однако работу усложняет то, что эти военнослужащие сейчас находятся за границей. Следствие будет делать все, чтобы французская сторона выдала их.

"Некоторые военнослужащие могли, например (ведь мы понимаем, что армия – это не школа, даже не работа, это – дисциплина прежде всего) – могли самовольно оставить часть, через некоторое время вернуться, потом снова оставить. И командование об этом не сообщало", – рассказала Сапьян.

31 декабря 2024 года Бутусов сообщил, что ГБР открыло уголовное производство по обстоятельствам формирования 155-й бригады, которая проходила обучение во Франции и вступила в бой под Покровском. Он утверждал, что до того, как бригада произвела первый выстрел, ее самовольно покинули 1700 военных.

Впоследствии ГБР подтвердило LIGA.net , что расследует уголовное производство по формированию 155-й бригады по статьям о превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий и о дезертирстве.

, что расследует уголовное производство по формированию 155-й бригады по статьям о превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий и о дезертирстве. 20 января 2025 года стало известно о задержании бывшего командира 155-й бригады Рюмшина. 22 января его отправили под стражу с возможностью залога в 90 млн грн.