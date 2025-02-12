В войсках перестали формировать новые бригады, сосредоточатся на уже имеющихся – ОП
Иллюстративное фото: ВСУ

В Украине перестали формировать новые бригады, основные усилия сейчас будут сосредоточены на доукомплектовании имеющихся подразделений, сообщил в прошлом командир 93 бригады, а ныне заместитель главы Офиса президента полковник Павел Палиса. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Мы-Украина".

Решение о прекращении создания новых бригад приняла Ставка верховного главнокомандующего.

По словам Палисы, теперь основные усилия будут сосредотачиваться на доукомплектовании уже имеющихся бригад и работающих на переднем крае.

Также продолжится подготовка бригад, которые уже сформированы или их создание находится на завершающей стадии, добавил полковник.

Военный отметил, что это будет происходить с учетом "тех моментов, которые мы имели в предыдущие разы".

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