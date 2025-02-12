У військах перестали формувати нові бригади, зосередяться на тих, що вже є – ОП
Ілюстративне фото: ЗСУ

В Україні припинили формувати нові бригади, основні зусилля зараз будуть зосереджені на доукомплектуванні наявних підрозділів, повідомив колишній командир 93 бригади, а нині заступник голови Офісу президента полковник Павло Паліса. Про це він розповів в інтерв'ю телеканалу "Ми-Україна".

Рішення про припинення створення нових бригад ухвалила Ставка верховного головнокомандувача.

За словами Паліси, тепер основні зусилля зосереджуватимуться на доукомплектуванні бригад, які вже є, і які працюють на передньому краї.

Також продовжиться підготовка бригад, які вже сформовані або їх створення перебуває на завершальній стадії, додав полковник.

Військовий зазначив, що це відбуватиметься з урахуванням "тих моментів, які ми мали попередні рази".

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