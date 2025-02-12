У військах перестали формувати нові бригади, зосередяться на тих, що вже є – ОП
В Україні припинили формувати нові бригади, основні зусилля зараз будуть зосереджені на доукомплектуванні наявних підрозділів, повідомив колишній командир 93 бригади, а нині заступник голови Офісу президента полковник Павло Паліса. Про це він розповів в інтерв'ю телеканалу "Ми-Україна".
Рішення про припинення створення нових бригад ухвалила Ставка верховного головнокомандувача.
За словами Паліси, тепер основні зусилля зосереджуватимуться на доукомплектуванні бригад, які вже є, і які працюють на передньому краї.
Також продовжиться підготовка бригад, які вже сформовані або їх створення перебуває на завершальній стадії, додав полковник.
Військовий зазначив, що це відбуватиметься з урахуванням "тих моментів, які ми мали попередні рази".
- У грудні 2024 року стався скандал із новоствореною 155 бригадою "Анна Київська", яка проходила навчання у Франції. ДБР проводить розслідування щодо формування підрозділу та випадків СЗЧ у ньому, колишній комбриг перебуває під вартою.
- У січні Генштаб ЗСУ повідомив, що 155 бригада, посилена безпілотниками, зараз виконує завдання біля Покровська Донецької області у повному складі.
- Того ж місяця стало відомо, що у військах почала роботу комплексна група Генштабу. У новоствореній 156 бригаді перевірявся хід формування підрозділу, а також надавалася допомога з питань організації та підготовки до бойових дій. У ГШ зазначали, що помилки "Анни Київської" було враховано.