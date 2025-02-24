Країни Північної Європи та Балтії оснастять та підготують українську бригаду
Країни Північної Європи та Балтії оснастять та підготують одну українську бригаду. Про це йдеться у спільній заяві лідерів України та цих держав.
Заяву зробили лідери України, Ісландії, Норвегії, Данії, Швеції, Фінляндії, Латвії, Литви та Естонії.
У документі наголошується, що ці країни належать до числа основних донорів України: на сьогодні вони надали понад 26 млрд євро військової, фінансової та гуманітарної допомоги.
Також ці держави зобов'язалися надавати Україні більше підтримки, зокрема щодо протиповітряної оборони та боєприпасів, а також більше інвестувати в українську оборонну промисловість.
Окрім цього, вони закликали союзників та партнерів надавати більше військової підтримки Україні.
- Наприкінці 2024 року стався скандал з масовим самовільним залишенням служби у 155 бригаді, котра проходила навчання та оснащувалася Францією. Колишній командир бригади наразі перебуває під вартою. Він стверджує, що вчасно інформував правоохоронців про випадки СЗЧ, коли ті траплялися.
- У січні 2025-го Генштаб повідомив, що 155 бригада, посилена безпілотниками, зараз виконує завдання біля Покровська Донецької області у повному складі. Згодом головком ЗСУ Сирський повідомив, що підрозділ поступово набуває визначених бойових спроможностей, а "негативні моменти та труднощі" під час його розгортання в Україні враховані.