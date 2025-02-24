Країни Північної Європи та Балтії оснастять та підготують українську бригаду

На сьогодні ці держави надали понад 26 млрд євро військової, фінансової та гуманітарної допомоги

Фото: X / Forsvarsdepartement

Країни Північної Європи та Балтії оснастять та підготують одну українську бригаду. Про це йдеться у спільній заяві лідерів України та цих держав.

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Заяву зробили лідери України, Ісландії, Норвегії, Данії, Швеції, Фінляндії, Латвії, Литви та Естонії.

У документі наголошується, що ці країни належать до числа основних донорів України: на сьогодні вони надали понад 26 млрд євро військової, фінансової та гуманітарної допомоги.

Також ці держави зобов'язалися надавати Україні більше підтримки, зокрема щодо протиповітряної оборони та боєприпасів, а також більше інвестувати в українську оборонну промисловість.

Окрім цього, вони закликали союзників та партнерів надавати більше військової підтримки Україні.