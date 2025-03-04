Ирландия одобрила пакет помощи Украине на 100 млн евро

Саймон Харрис (Фото: x.com/SimonHarrisTD)

Ирландия одобрила дополнительный пакет помощи Украине на 100 млн евро. Об этом сообщил заместитель премьер-министра страны Саймон Харрис, передает RTE.

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Он отметил, что финансирование будет направлено на "нелетальное военное оборудование и поддержку".

Премьер-министр страны Михаэль Мартин на заседании Кабмина 4 марта заявил, что решение США о приостановке военной помощи "очень-очень серьезное событие" и в этом нет никаких сомнений. Также он назвал это решение "серьезной неудачей" и призвал к "продолжительному взаимодействию между всеми".

Эту точку зрения разделяет и Харрис. Он заявил, что европейские партнеры в последние дни "приложили необычайно много усилий", чтобы выразить не только солидарность с Украиной, но и показать практическую поддержку.

Кроме того, правительство Ирландии одобрило законопроект, который отменяет необходимость получить одобрение от ООН в случае развертывания ирландских миротворческих сил за пределами страны.