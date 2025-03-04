Ирландия одобрила пакет помощи Украине на 100 млн евро
Ирландия одобрила дополнительный пакет помощи Украине на 100 млн евро. Об этом сообщил заместитель премьер-министра страны Саймон Харрис, передает RTE.
Он отметил, что финансирование будет направлено на "нелетальное военное оборудование и поддержку".
Премьер-министр страны Михаэль Мартин на заседании Кабмина 4 марта заявил, что решение США о приостановке военной помощи "очень-очень серьезное событие" и в этом нет никаких сомнений. Также он назвал это решение "серьезной неудачей" и призвал к "продолжительному взаимодействию между всеми".
Эту точку зрения разделяет и Харрис. Он заявил, что европейские партнеры в последние дни "приложили необычайно много усилий", чтобы выразить не только солидарность с Украиной, но и показать практическую поддержку.
Кроме того, правительство Ирландии одобрило законопроект, который отменяет необходимость получить одобрение от ООН в случае развертывания ирландских миротворческих сил за пределами страны.
- 27 февраля сообщалось, что Украина получит от Ирландии радары Giraffe.
- 1 марта стало известно, что Украина получит от Британии почти $3 млрд на производство оружия.
- Утром 4 марта американские медиа сообщили, что Трамп принял решение приостановить военную помощь Украине.