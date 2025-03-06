Ирландия может направить спецназ в Киев без одобрения ООН
Правительство Ирландии одобрило изменения в законодательстве, которые позволят направить в Украину войска специального назначения без разрешения со стороны Совбеза ООН. Они будут задействованы для охраны чиновников и посольства в Киеве, сообщает Irish Times.
Отмечается, что Ирландия планировала направить в Украину подразделения армейского рейнджерского крыла (ARW) еще в 2022 году для защиты своих чиновников после открытия посольства, спустя семь месяцев после начала полномасштабной войны.
Однако правительство получило юридическое заключение, в котором говорилось, что в законодательстве страны нет конкретных положений, позволяющих развернуть войска за границей. Ирландия оказалась одной из нескольких стран Евросоюза, которая не имела официальной группы личной охраны за рубежом, и пришлось пользоваться услугами частных компаний.
Однако 4 марта Кабмин Ирландии одобрил законопроект, который позволяет отправлять вооруженные отряды спецназа за границу для обеспечения охраны.
"Это дополнение к мерам по снятию тройного замка, который требует одобрения ООН для развертывания более 12 миротворцев за рубежом. [Изменения] особенно важны с точки зрения поддержки ирландских граждан, а также способствуют защите наших посольств и выполнению обязанностей по обеспечению личной охраны за рубежом", – заявили в Министерстве обороны страны.
Согласно одобренному плану, для отправки миротворцев теперь необходимо разрешение только правительства и Палаты представителей Ирландии.
Министр обороны страны Саймон Харрис пояснил, что так называемый тройной замок позволял пяти постоянным членам Совбеза ООН, в том числе и России, накладывать вето на развертывание ирландских миротворцев.
"Мы не считаем, что Путин или другие лидеры должны иметь право вето на развертывание наших войск", – сказал он.
Также увеличено число миротворцев с 12 до 50 человек, что позволит "немедленно реагировать на чрезвычайные ситуации", к примеру эвакуацию населения.
Законопроект будет направлен на предзаконодательное рассмотрение.
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