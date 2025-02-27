Bloomberg: Туреччина відкрита до спрямування своїх військових до України

Водночас Анкара має бути залучена до всіх консультацій і підготовки щодо місії, зазначили співрозмовники

Реджеп Тайїп Ердоган (Фото: EPA)

Туреччина, яка має другу за величиною армію в НАТО після Сполучених Штатів, відкрита для надання військ у межах миротворчої місії в Україні після завершення війни. Про це повідомило агентство Bloomberg із посиланням на неназваних співрозмовників, обізнаних з цим питанням.

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Вони розповіли, що президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган обговорив цю тему з президентом Володимиром Зеленським і міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим під час окремих зустрічей в Анкарі цього місяця.

Журналісти нагадали про нещодавню заяву президента США Дональда Трампа. Він сказав, що підтримає участь європейських союзників у миротворчих силах і надання гарантій безпеки для України, водночас виключаючи пряму роль США.

Туреччина не буде частиною жодної миротворчої місії, якщо вона не буде залучена до всіх консультацій і підготовки щодо її формування, наголосили співрозмовники.

Росія не дала відповіді Туреччині щодо відправлення військ в Україну, хоча ця тема обговорювалася з Лавровим під час його недавнього візиту, сказала людина, близька до російського уряду. Це питання не вважається першочерговим, додав співрозмовник.

Російське МЗС не відповіло на запит журналістів про коментарі.

"Це робить розгляд Туреччиною можливості допомогти контролювати потенційне перемир'я критично важливим для полегшення тягаря європейських союзників, включно з Великою Британією та Францією, які розробляють плани щодо створення європейських сил для України", – йдеться в матеріалі.

19 лютого 2025 року стало відомо про те, що країни Європи розробляють план із розгортання в Україні миротворчої місії на 30 000 військових. Цього тижня Макрон і Стармер представлять його Трампу.

Виходячи з плану, він не вимагатиме участі військ США у місії, але передбачатиме їх допомогу з авіацією і розвідкою.