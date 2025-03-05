Трамп залишає у силі заборону на постачання Україні зброї – NYT, WSJ
Президент США Дональд Трамп залишив у силі заборону на допомогу Україні, але може зняти її, якщо вирішить, що Володимир Зеленський підтримує переговори з Росією. Про це повідомили The New York Times та The Wall Street Journal.
Як пише NYT, Трамп не змінив свого рішення стосовно постачань Україні зброї та іншої великої допомоги, попри те, що під час виступу в Конгресі США відзначив допис Зеленського у Х, де він висловив прагнення до миру.
За словами американських чиновників, які спілкувались із WSJ, навіть підписання угоди про корисні копалини може не вистачити для того, щоб Трамп змінив свою думку про надання допомоги Україні.
- Сварка між Зеленським і Трампом з Венсом сталася під час зустрічі лідерів в Овальному кабінеті 28 лютого.
- На цьому тлі було зірвано підписання угоди про корисні копалини між США й Україною.
- Також після сварки Трамп призупинив всю військову допомогу США для України.
- У відповідь на це у Польщі заявили, що Сполучені Штати призупинили допомогу без консультацій із союзниками.