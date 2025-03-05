Трамп залишає у силі заборону на постачання Україні зброї – NYT, WSJ

Президент США може зняти заборону, якщо вирішить, що Зеленський підтримує переговори з Росією

Президент США Дональд Трамп (Фото: Michael Reynolds/EPA)

Президент США Дональд Трамп залишив у силі заборону на допомогу Україні, але може зняти її, якщо вирішить, що Володимир Зеленський підтримує переговори з Росією. Про це повідомили The New York Times та The Wall Street Journal.

Як пише NYT, Трамп не змінив свого рішення стосовно постачань Україні зброї та іншої великої допомоги, попри те, що під час виступу в Конгресі США відзначив допис Зеленського у Х, де він висловив прагнення до миру.

За словами американських чиновників, які спілкувались із WSJ, навіть підписання угоди про корисні копалини може не вистачити для того, щоб Трамп змінив свою думку про надання допомоги Україні.