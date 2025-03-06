У Трампа заявили, что США не остановили помощь Украине, а поставили на паузу

Кит Келлог (Фото: BORIS ROESSLER / EPA)

Спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что Украине хватит оружия, чтобы продержаться до лета, и отметил, что речь идет о паузе в помощи, а не о завершении поддержки от Штатов. Об этом он рассказал во время дискуссии на мероприятии в Совете по международным отношениям (CFR).

"Думаю, лучше всего, как я могу это описать, это как дать хорошую оплеуху упрямому мулу. Мы привлекли их внимание", – сказал чиновник.

При этом он отметил, что речь идет о паузе, а не о завершении поддержки. "Дальше все зависит от них самих", – заявил Келлог.

Он также подтвердил, что речь идет о приостановке обмена информацией о перемещении российской авиации.

СПРАВКА Президент Зеленский сообщал, что Украина не одну неделю получала разные сигналы о прекращении помощи. К тому же был прецедент, когда была остановлена гуманитарная и энергетическая помощь, а в конце января и военная. Но тогда удалось все быстро восстановить. Президент акцентировал, что Президент Зеленский сообщал, что Украина не одну неделю получала разные сигналы о прекращении помощи. К тому же был прецедент, когда была остановлена гуманитарная и энергетическая помощь, а в конце января и военная. Но тогда удалось все быстро восстановить. Президент акцентировал, что Украина успела подготовиться к любым сценариям

"Мы даем им понять, что президент Трамп настроен очень серьезно. Мы собираемся закончить эту войну, и это один из способов убедиться, что вы понимаете серьезность наших намерений, – добавил спецпосланник. – Это тяжело? Конечно, тяжело. Но это ведь не то, что они не знали, что это произойдет. Их честно предупредили, что это произойдет."

По мнению Келлога, Украине хватит оружия, чтобы продержаться до лета. "У них есть возможность с теми средствами, которые у них есть, продолжать вести борьбу, делать это", – уточнил он.

"Давайте будем откровенными. Как военному мне все равно, кого вы поддерживаете – Уганду, Руанду или любого другого. Если вы забираете такую поддержку, это, конечно, имеет значение. Мы это понимаем. Но именно поэтому это и было сделано", – сказал чиновник.