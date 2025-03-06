Украина и США возобновили работу, надеемся на содержательную встречу – Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: SVEN HOPPE / EPA)

Президент Владимир Зеленский сообщил, что команды Украины и США возобновили работу, и анонсировал предстоящую встречу.

Украина надеется, что на будущей неделе "у нас будет содержательная встреча", заявил лидер.

Корреспондентка американского телеканала Fox News Джеки Хайнрих заявила, что американо-украинская встреча состоится в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 11 марта. В феврале в этом городе были переговоры представителей Штатов и России.

По ее словам, в мероприятии со стороны США примут участие госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник Стив Уиткофф и советник по нацбезопасности Майк Уолтц, в украинскую делегацию же войдет глава Офиса президента Андрей Ермак.

Официальных подтверждений этим данным пока нет.

Накануне, 5 марта, Ермак после беседы с Уолтцом заявил, что Украина и США договорились о встрече команд в ближайшее время.

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