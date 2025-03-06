Украина и США возобновили работу, надеемся на содержательную встречу – Зеленский

Fox News пишет, что встреча состоится в Саудовской Аравии, где раньше были переговоры с россиянами. Ожидаются Ермак, Рубио, Уиткофф и Уолтц

Владимир Зеленский (Фото: SVEN HOPPE / EPA)

Президент Владимир Зеленский сообщил, что команды Украины и США возобновили работу, и анонсировал предстоящую встречу.

Украина надеется, что на будущей неделе "у нас будет содержательная встреча", заявил лидер.

Корреспондентка американского телеканала Fox News Джеки Хайнрих заявила, что американо-украинская встреча состоится в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 11 марта. В феврале в этом городе были переговоры представителей Штатов и России.

По ее словам, в мероприятии со стороны США примут участие госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник Стив Уиткофф и советник по нацбезопасности Майк Уолтц, в украинскую делегацию же войдет глава Офиса президента Андрей Ермак.

Официальных подтверждений этим данным пока нет.

Накануне, 5 марта, Ермак после беседы с Уолтцом заявил, что Украина и США договорились о встрече команд в ближайшее время.

4 марта Зеленский заявил, что встреча с лидером США Трампом в Овальном кабинете прошла не так, как планировалось. Он поблагодарил США и лично президента за помощь Украине и подчеркнул, что наша страна не желает бесконечной войны.

6 марта генсек НАТО Рютте заявил, что он "осторожно оптимистичен" относительно налаживания отношений между США и Украиной в контексте приостановки поставок американской военной помощи.