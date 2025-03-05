"Нужно пойти на риск". Экс-глава финской разведки назвал два сценария войны без США

Европа должна продолжать поддержку Украины, говорит генерал-майор в отставке. Но все упирается в то, есть ли большие запасы вооружения у Украины

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Пауза в поставках военной американской помощи угрожает не только безопасности Украины, но и безопасности Европы. Чтобы избежать пессимистического сценария, европейские страны должны пойти на риск.

Об этом в комментарии LIGA.net заявил евродепутат от Финляндии и бывший глава финской разведки Пекка Товери.

Россия, вероятно, попытается воспользоваться ситуацией и начать новые наступательные действия, как только позволит погода, чтобы захватить больше территорий и нанести дальнейшие потери украинским войскам, предполагает он. Далее генерал-майор в отставке описывает два варианта развития событий, каждый из которых базируется на том, достаточно ли оружия будет у Сил обороны.

Если запасов будет недостаточно, а замены для американской поддержки не будет, это может привести к дальнейшим потерям украинских территорий и заставить Украину вести переговоры с невыгодной позиции, говорит Товери.

Но если Украине хватит запасов вооружения на шесть месяцев, как заявляют украинские чиновники, у европейских стран будет достаточно времени, чтобы предоставить Украине больше того, что сможет заменить американскую поддержку для продолжения боевых действий.

"Россия также страдает от войны, и в конце этого года ее экономика и вооруженные силы будут гораздо слабее, что заставит Путина начать переговоры со слабой позиции", – подчеркивает Товери.

По его мнению, европейские страны должны немедленно предоставить Украине средства, чтобы Украина могла заказывать вооружение и боеприпасы в собственной оборонной промышленности на полную мощность. И размещать больше заказов на свою оборонную промышленность, чтобы она производила больше необходимых боеприпасов.

"Европейские страны также должны пойти на риск и предоставить Украине вооружение со складов европейских вооруженных сил, даже если их запасы на время станут опасно низкими. ЕС также должен продлевать и усиливать санкции против России, чтобы подорвать ресурсы российского правительства и его способность производить больше оружия и боеприпасов", – подчеркнул он.