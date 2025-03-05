"Треба піти на ризик". Ексглава фінської розвідки назвав два сценарії війни без США

Європа має продовжувати підтримку України, каже генерал-майор у відставці. Але все впирається у те, чи великі запаси озброєння має Україна

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Пауза у постачанні військової американської допомоги загрожує не лише безпеці України, але й безпеці Європи. Щоб уникнути песимістичного сценарію, європейські країни мають піти на ризик.

Про це в коментарі LIGA.net заявив євродепутат від Фінляндії та колишній очільник фінської розвідки Пекка Товері.

Росія, ймовірно, спробує скористатися ситуацією і розпочати нові наступальні дії, щойно дозволить погода, щоб захопити більше територій і завдати подальших втрат українським військам, припускає він. Далі генерал-майор у відставці описує два варіанти розвитку подій, кожен з яких базується на тому, чи достатньо зброї буде у Сил оборони.

Якщо запасів буде недостатньо, а заміни для американської підтримки не буде, це може призвести до подальших втрат українських територій і змусити Україну вести переговори з невигідної позиції, каже Товері.

Але якщо Україні вистачить запасів озброєння на шість місяців, як заявляють українські урядовці, європейські країни матимуть достатньо часу, щоб надати Україні більше того, що зможе замінити американську підтримку для продовження бойових дій.

"Росія також страждає від війни, і наприкінці цього року її економіка та збройні сили будуть набагато слабшими, що змусить Путіна почати переговори зі слабкої позиції", – підкреслює Товері.

Також, на його думку, європейські країни повинні негайно надати Україні кошти, щоб Україна могла замовляти озброєння та боєприпаси у власній оборонній промисловості на повну потужність. Та розміщувати більше замовлень на власну оборонну промисловість, щоб вона виробляла більше необхідних боєприпасів.

"Європейські країни також повинні піти на ризик і надати Україні озброєння зі складів європейських збройних сил, навіть якщо їхні запаси на деякий час стануть небезпечно низькими. ЄС також повинен продовжувати і посилювати санкції проти Росії, щоб підірвати ресурси російського уряду і його здатність виробляти більше зброї і боєприпасів", – наголосив Товері.