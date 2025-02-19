В ОП заявили о подготовке контрактов с четким сроком службы для ранее мобилизованных

Павел Палиса заявил, что такие контракты появятся в текущем году, однако конкретных сроков назвать не смог

Павел Палиса (Фото: 93 ОМБр)

В настоящее время прорабатывается вопрос о введении контрактов для ранее мобилизованных военных, по которым они смогут получить четкие сроки службы. Об этом в интервью ТСН сообщил заместитель руководителя Офиса президента, бывший командир 93-й отдельной механизированной бригады Вооруженных Сил Украины Павел Палиса.

Он заявил, что такие контракты появятся в текущем году, однако конкретные сроки назвать не смог.

Они находятся на стадии разработки и исследований и будут касаться бойцов, которые присоединились к войску по мобилизации "как добровольно, так и недобровольно".

После заключения такого контракта военные получат четкие сроки службы. К примеру, те, кого мобилизовали в 2022 году, после подписания контракта получат право уволиться, условно, через шесть месяцев, утверждает замглавы ОП.

"Граждане Украины, которые были мобилизованы в 2023 году, подписав контракт, смогут уволиться через 9-10 месяцев, условно говоря. Кто был мобилизован в 2024 году, подписав контракт, сможет тоже уволиться через несколько больший период, получив соответствующие бонусы", – заявил Палиса.

Он добавил, что это станет возможно, когда будут созданы определенные условия.

"Мы не можем оголить фронт, мы не можем лишить боевой элемент способности выполнять задачу", — подчеркнул полковник, добавив, что над созданием этих условий работает большая команда людей.