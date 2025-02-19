В ОП заявили про підготовку контрактів із чітким терміном служби для раніше мобілізованих
Зараз опрацьовується питання про запровадження контрактів для раніше мобілізованих військових, за якими вони зможуть отримати чіткі терміни служби. Про це в інтерв’ю ТСН повідомив заступник керівника Офісу президента, колишній командир 93 окремої механізованої бригади Збройних Сил України Павло Паліса.
Він заявив, що такі контракти з’являться у поточному році, однак конкретних термінів назвати не зміг.
Наразі вони є на стадії розробки й досліджень і стосуватимуться бійців, які долучилися до війська за мобілізацією "як добровільно, так і недобровільно".
Після підписання такого контракту військові отримають чіткі терміни служби. До прикладу, ті, кого мобілізували у 2022 році, після підписання контракту отримають право звільнитися, умовно, через шість місяців, стверджує заступник глави ОП.
"Громадяни України, які були мобілізовані у 2023 році, підписавши контракт, зможуть звільнитися через 9-10 місяців, умовно кажучи. Хто був мобілізований у 2024 році, підписавши контракт, зможе теж звільнитися через трохи більший період, отримавши відповідні бонуси", – заявив Паліса.
Він додав, що це стане можливим, коли будуть створені певні умови.
"Ми не можемо оголити фронт, ми не можемо позбавити бойовий елемент здатності виконувати задачу", – наголосив полковник, додавши, що над створенням цих умов працює велика команда людей.
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