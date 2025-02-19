В ОП заявили про підготовку контрактів із чітким терміном служби для раніше мобілізованих

Павло Паліса заявив, що такі контракти з’являться у поточному році, однак конкретних термінів назвати не зміг

Павло Паліса (Фото: 93 ОМБр)

Зараз опрацьовується питання про запровадження контрактів для раніше мобілізованих військових, за якими вони зможуть отримати чіткі терміни служби. Про це в інтерв’ю ТСН повідомив заступник керівника Офісу президента, колишній командир 93 окремої механізованої бригади Збройних Сил України Павло Паліса.

Він заявив, що такі контракти з’являться у поточному році, однак конкретних термінів назвати не зміг.

Наразі вони є на стадії розробки й досліджень і стосуватимуться бійців, які долучилися до війська за мобілізацією "як добровільно, так і недобровільно".

Після підписання такого контракту військові отримають чіткі терміни служби. До прикладу, ті, кого мобілізували у 2022 році, після підписання контракту отримають право звільнитися, умовно, через шість місяців, стверджує заступник глави ОП.

"Громадяни України, які були мобілізовані у 2023 році, підписавши контракт, зможуть звільнитися через 9-10 місяців, умовно кажучи. Хто був мобілізований у 2024 році, підписавши контракт, зможе теж звільнитися через трохи більший період, отримавши відповідні бонуси", – заявив Паліса.

Він додав, що це стане можливим, коли будуть створені певні умови.

"Ми не можемо оголити фронт, ми не можемо позбавити бойовий елемент здатності виконувати задачу", – наголосив полковник, додавши, що над створенням цих умов працює велика команда людей.