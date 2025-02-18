Міноборони: У "Резерв+" вже понад 10 000 заявок на добровольчі контракти 18-24 років

Фото: Генштаб ЗСУ

У мобільному застосунку "Резерв+" подали понад 10 000 заявок на укладання добровільних контрактів у Збройних Силах України для українців 18-24 років. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін.

"Ми зазвичай не розкриваємо таку службову інформацію, але можемо сказати, що в застосунку "Резерв+" зареєстровано понад 10 000 звернень", – сказав він.

Як повідомляється, подати заявку на укладення контракту можна не лише через платформу "Резерв+", але й за допомогою сайту 18-24.army.gov.ua, рекрутингових центрів або звернувшись на гарячу лінію Міністерства оборони.

Представник відомства уточнив, що умови контракту для добровольців віком від 18 до 24 років містять 45 днів базової підготовки, 14 днів спеціальної підготовки та ще 14 днів адаптації в складі бригади.

"Я спілкувався з представниками тих частин і бригад, куди йтимуть служити ті люди, які зараз підписують контракти. І всюди казали, що ці хлопці дуже потрібні, що ці контрактники дозволять частіше робити ротації людей, хто воює в окопах на лінії бойового зіткнення. Їх прийматимуть як своїх і максимально адаптуватимуть у колективі", – розповів Лазуткін.

Детальніше про те, що передбачає контракт та його умови, LIGA.net писала у попередній новині.