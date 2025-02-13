З'явилися деталі річних контрактів для чоловіків 18-24 років

Контракт укладається на один рік, і однією з обов'язкових умов є участь у бойових діях не менш як шість місяців

Фото: Генштаб ЗСУ

Уряд опублікував деталі постанови №153 щодо укладання контрактів для чоловіків 18-24 років, які не підлягають мобілізації. Зокрема документом передбачається обов'язкова участь у бойових діях щонайменше пів року.

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Зазначається, що відбір кандидатів проводитимуть рекрутингові центри та представники військових бригад. Контракт укладається на один рік, і однією з обов'язкових умов є участь у бойових діях не менш як шість місяців. Добровольці можуть служити на таких посадах:

→ стрілець;

→ старший стрілець;

→ стрілець-снайпер;

→ стрілець-санітар;

→ гранатометник;

→ помічник гранатометника;

→ старший гранатометник;

→ розвідник;

→ старший розвідник.

У разі, якщо стан здоров'я не дозволяє виконувати обов'язки на зазначених посадах, військовослужбовці можуть бути переведені на інші.

Початковий військовий вишкіл для таких контрактників триватиме мінімум 45 діб, додатково на підготовку до конкретної спеціалізації виділяється ще 14 діб, а також ще 14 діб для адаптації у військовій частині.

Добровольці отримуватимуть 1 млн грн у три етапи: 200 000 після підписання контракту, 300 000 після проходження підготовки та вступу в бойові дії, ще 500 000 після звільнення та завершення контракту.

Якщо контрактник не виконує умови угоди (наприклад, має кримінальні або дисциплінарні порушення), він змушений повернути отриману грошову допомогу. Якщо людина порушить умови контракту двічі або більше, вона буде зобов'язана відшкодувати всі виплати.

Після завершення контракту добровольці отримують відстрочку від мобілізації на один рік, право на виїзд за кордон та можливість оформлення іпотеки під 0%.