Для українців 18-24 років з'явилася можливість подати заявку на спецконтракт у Резерв+

Для доступу потрібно оновити застосунок до нової версії

Ілюстративне фото: Depositphotos

У застосунку "Резерв+" з'явилася можливість для українців віком 18-24 роки подати заявку на укладання спеціального контракту для служби у війську. Про це повідомило Міністерств оборони.

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Для доступу потрібно оновити застосунок до нової версії, яка вже доступна на iOS та Android.

"Ви зможете знайти вакансії, ознайомитись з умовами служби та переліком бригад для вибору для підписання "Контракту 18-24", – зазначили в МО.

Проєкт дозволяє добровільно приєднатися до війська особам немобілізаційного віку. Контракт триває рік і передбачає розширений фінансовий та соціальний пакет, зокрема виплату 1 млн грн.