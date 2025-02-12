Для українців 18-24 років з'явилася можливість подати заявку на спецконтракт у Резерв+
У застосунку "Резерв+" з'явилася можливість для українців віком 18-24 роки подати заявку на укладання спеціального контракту для служби у війську. Про це повідомило Міністерств оборони.
Для доступу потрібно оновити застосунок до нової версії, яка вже доступна на iOS та Android.
"Ви зможете знайти вакансії, ознайомитись з умовами служби та переліком бригад для вибору для підписання "Контракту 18-24", – зазначили в МО.
Проєкт дозволяє добровільно приєднатися до війська особам немобілізаційного віку. Контракт триває рік і передбачає розширений фінансовий та соціальний пакет, зокрема виплату 1 млн грн.
- Президент Зеленський ще у 2024-му анонсував введення спеціальних контрактів для людей віком до 25 років замість зниження віку призову.
- У лютому 2025 року член комітету Ради з питань нацбезпеки заявив, що в Україні спостерігається позитивна динаміка в питанні залучення бійців через рекрутинг.