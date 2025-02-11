Міністерство оборони запустило проєкт "Контракт 18-24" – він передбачає спеціальні умови для українців віком 18-24 роки, котрі вирішили добровільно приєднатися до Сил оборони.

"Контракт 18-24 – це не примус, не мобілізація і не обов’язок. Це можливість для людей зробити свідомий вибір, отримати бойовий досвід і фінансову стабільність всього за один рік. Доброволець сам вирішує: чи продовжувати службу, чи повернутися до цивільного життя, маючи унікальні перспективи", – розповів міністр.

Проєкт передбачає укладання контракту на 1 млн грн, де 200 000 грн виплачується добровольцю одразу, а решта – під час служби.

Анонсовано щомісячне грошове забезпечення до 120 000 грн. В учасників буде можливість отримати іпотеку під нуль відсотків та навчатися за державний кошт (після завершення контракту), безоплатно отримувати медичне забезпечення (зокрема зубне протезування), а також добровольці отримають право на виїзд за кордон після року служби.

Окрім цього гарантується звільнення від мобілізації на рік після закінчення контракту.

Подати заявку можна на сайті або через застосунок Резерв+ з найближчим оновленням.

"Далі – консультація з рекрутером, підписання контракту та проходження підготовки у бойових підрозділах", – пояснюють у Міноборони.

Інфографіка: Міноборони

Інфографіка: Міноборони

Інфографіка: Міноборони