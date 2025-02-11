Министерство обороны запустило проект "Контракт 18-24" – он предусматривает специальные условия для украинцев в возрасте 18-24 лет, решивших добровольно присоединиться к Силам обороны.

"Контракт 18-24 – это не принуждение, не мобилизация и не обязанность. Это возможность для людей сделать сознательный выбор, получить боевой опыт и финансовую стабильность всего за один год. Доброволец сам решает: продолжать службу или вернуться к гражданской жизни, имея уникальные перспективы", – рассказал министр.

Проект предусматривает заключение контракта на 1 млн грн, где 200 000 грн выплачивается добровольцу сразу, а остальные – во время службы.

Анонсировано ежемесячное денежное довольствие до 120 000 грн. У участников будет возможность получить ипотеку под ноль процентов и учиться за государственные средства (по завершении контракта), бесплатно получать медицинское обеспечение (в частности зубное протезирование), а также добровольцы получат право на выезд за границу после года службы.

Кроме того, гарантируется освобождение от мобилизации на год после окончания контракта.

Подать заявку можно на сайте или через приложение Резерв+ с ближайшим обновлением.

"Далее – консультация с рекрутером, подписание контракта и прохождение подготовки в боевых подразделениях", – объясняют в Минобороны.

Инфографика: Минобороны

Инфографика: Минобороны

Инфографика: Минобороны