Вениславский заявил об увеличении доли военных, привлеченных через рекрутинг
В Украине наблюдается положительная динамика в вопросе привлечения бойцов через рекрутинг. Об этом на брифинге сообщил член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.
Нардеп констатировал, что мобилизация в основном обеспечивается территориальными центрами комплектования и социальной поддержки.
"Но на заседаниях комитета по вопросам национальной обороны и разведки мы рассматриваем в закрытом режиме вопросы, связанные в том числе с введением рекрутинговых механизмов. И мы видим очень положительную динамику", – отметил Вениславский.
По его словам, если раньше 5% обеспечивалось рекрутингом, а 95% – деятельностью ТЦК, то "эта цифра на сегодняшний день выросла в два с лишним раза".
"Скажем так, количество тех, кого привлекаем через рекрутинг, через другие механизмы заключения контрактов, существенно увеличивается, и динамика хорошая", – подчеркнул депутат.
- 2 января 2025 года в Минобороны сообщили, что из общего числа обратившихся в рекрутинговые центры каждый четвертый проходит отбор в армию.
- По состоянию на 9 января чаще всего украинцы подавали заявки в "Азов", 14 отдельный полк беспилотных авиакомплексов, в "Хартию", Силы логистики, спецподразделение СБУ "Силы обороны".
- В январе 2025 года в центры рекрутинга украинской армии обратился 5381 человек. Из них 955 – стали кандидатами в ряды Сил обороны.