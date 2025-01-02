Минобороны: Рекрутинговые центры приняли 32 000 человек, каждый четвертый – проходит отбор

В Украине уже открыто 47 центров рекрутинга, в 2025 году эта сеть продолжит расширяться

Центр рекрутинга (Фото: Минобороны)

В рекрутинговых центрах украинской армии проконсультировали 32 000 человек, каждый четвертый проходит отбор в Силы обороны. Об этом в интервью АрмияInform сообщил заместитель министра обороны Сергей Мельник.

Он рассказал, что в Украине уже открыто 47 центров рекрутинга, в 2025 году эта сеть продолжит расширяться.

По словам Мельника, важной особенностью этих центров является их расположение при Центрах предоставления административных услуг, что обеспечивает комфортный и прозрачный процесс для граждан.

"Они не причастны к территориальным центрам комплектования и социальной поддержки. Квалифицированные гражданские специалисты предоставляют исчерпывающую информацию о военной службе, помогают выбрать специальность и место службы, а также сопровождают кандидата на всех этапах оформления документов", – уточнил замглавы оборонного ведомства.

Мельник отметил, что за 10 месяцев работы центры проконсультировали более 32 000 граждан, и каждый четвертый из них уже проходит отбор на военную службу. Важным показателем является то, что 20% кандидатов – женщины, добавил он.

Заместитель министра обороны рассказал, что в настоящее время также создано пять специализированных центров рекрутинга в различных видах Вооруженных Сил Украины: Сухопутные войска, Военно-морские силы, Десантно-штурмовые войска, Силы спецопераций и Силы территориальной обороны. Еще один центр формируется в Силах беспилотных систем. Эти структуры активно обретают необходимые способности и комплектуются квалифицированными специалистами.

Кроме того, возможности командиров боевых частей были расширены для самостоятельного отбора кандидатов на военную службу. В отдельных частях уже работают собственные рекрутинговые подразделения.

На уровне Минобороны и Генерального штаба созданы соответствующие структурные подразделения, занимающиеся координацией и направлением рекрутинговой деятельности по всей стране.

Эти шаги позволяют Украине системно подходить к процессу комплектования ВСУ, обеспечивая качество, прозрачность и гибкость на всех уровнях рекрутинга, подчеркнул Мельник.