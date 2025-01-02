Міноборони: Рекрутингові центри проконсультували 32 000 людей, кожен четвертий – проходить відбір

В Україні вже відкрито 47 центрів рекрутингу, у 2025 році ця мережа продовжить розширюватися

Центр рекрутингу (Фото: Міноборони)

У рекрутингових центрах української армії проконсультували 32 000 людей, кожен четвертий проходить відбір до Сил оборони. Про це в інтерв’ю АрміяInform повідомив заступник міністра оборони Сергій Мельник.

Він розповів, що в Україні вже відкрито 47 центрів рекрутингу, у 2025 році ця мережа продовжить розширюватися.

За словами Мельника, важливою особливістю цих центрів є їхнє розташування при Центрах надання адміністративних послуг, що забезпечує комфортний і прозорий процес для громадян.

"Вони не дотичні до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Кваліфіковані цивільні фахівці надають вичерпну інформацію про військову службу, допомагають обрати спеціальність та місце служби, а також супроводжують кандидата на всіх етапах оформлення документів", – уточнив заступник голови оборонного відомства.

Мельник зазначив, що за 10 місяців роботи центри проконсультували понад 32 000 громадян, і кожен четвертий з них уже проходить відбір на військову службу. Важливим показником є те, що 20% кандидатів – жінки, додав він.

Заступник міністра оборони розповів, що наразі також створено п’ять спеціалізованих центрів рекрутингу в різних видах Збройних Сил України: Сухопутні війська, Військово-морські сили, Десантно-штурмові війська, Сили спецоперацій та Сили територіальної оборони. Ще один центр формується в Силах безпілотних систем. Ці структури активно набувають необхідних спроможностей і комплектуються кваліфікованими фахівцями.

Крім цього, можливості командирів бойових частин були розширені для самостійного відбору кандидатів на військову службу. В окремих частинах уже працюють власні рекрутингові підрозділи.

На рівні Міноборони та Генерального штабу створено відповідні структурні підрозділи, які займаються координацією та спрямуванням рекрутингової діяльності по всій країні.

Ці кроки дають змогу Україні системно підходити до процесу комплектування ЗСУ, забезпечуючи якість, прозорість і гнучкість на всіх рівнях рекрутингу, наголосив Мельник.

14 жовтня 2024 року стало відомо, що в рекрутингових центрах армії найбільше заявок на посади водіїв, штабних працівників та операторів дронів.

18 жовтня Міноборони повідомило, що у застосунку "Резерв+" вже доступна функція рекрутингу.

25 листопада Сирський наказав кожній бригаді створити штатний підрозділ рекрутингу.