Сирський наказав кожній бригаді створити підрозділ рекрутингу
Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський наказав кожній бригаді створити штатний підрозділ рекрутингу, щоб покращити організацію набору добровольців. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу.
"Відповідною організаційною директивою визначено завдання сформувати штатні підрозділи рекрутингу в бойових військових частинах. Це нововведення дозволить командирам покращити організацію та супроводження заходів вербування добровольців", – йдеться у повідомленні.
У Генштабі зазначили, що ще у жовтні командири бригад отримали право набирати добровольців безпосередньо до військових частин, оминаючи звернення до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.
Раніше в ЗСУ діяли рекрутинг-центри для різних родів військ, зокрема Сухопутних військ, Військово-морських сил, Десантно-штурмових військ, Сил спеціальних операцій і територіальної оборони.
У Генштабі підкреслюють, що ці центри продовжують активно розвиватися та вдосконалювати свої можливості.
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