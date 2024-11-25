Сирський наказав кожній бригаді створити підрозділ рекрутингу
Олександр Сирський (Фото: Офіс президента)

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський наказав кожній бригаді створити штатний підрозділ рекрутингу, щоб покращити організацію набору добровольців. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу.

"Відповідною організаційною директивою визначено завдання сформувати штатні підрозділи рекрутингу в бойових військових частинах. Це нововведення дозволить командирам покращити організацію та супроводження заходів вербування добровольців", – йдеться у повідомленні.

У Генштабі зазначили, що ще у жовтні командири бригад отримали право набирати добровольців безпосередньо до військових частин, оминаючи звернення до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Раніше в ЗСУ діяли рекрутинг-центри для різних родів військ, зокрема Сухопутних військ, Військово-морських сил, Десантно-штурмових військ, Сил спеціальних операцій і територіальної оборони.

У Генштабі підкреслюють, що ці центри продовжують активно розвиватися та вдосконалювати свої можливості.

  • 14 жовтня 2024 року стало відомо, що в рекрутингових центрах армії найбільше заявок на посади водіїв, штабних працівників та операторів дронів.
  • 18 жовтня Міноборони повідомило, що у застосунку для призовників, військовозобов'язаних та резервістів "Резерв+" стала доступна функція рекрутингу.
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